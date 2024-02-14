МИД: Россия приостановила выплаты взносов в Арктический совет

Россия прекратила выплаты взносов в Арктический совет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
«На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов», — сообщили в дипведомстве, передает РИА Новости.
Уточняется, что Москва возобновит выплаты, как только все страны организации начнут совместно реализовывать проекты, которые важны для государств Арктики. Например, исследования, сохранение экосистемы Заполярья и развитие гуманитарных связей.
Ранее посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что РФ не исключает выхода страны из организации. Он подчеркнул, что такой исход возможен, если деятельность Совета не будет соответствовать интересам Москвы, пишет деловое издание «Взгляд».
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