МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за розыска премьера Каллас

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock,  stock, Каллас Кая
Действия РФ не повлияют на позицию Эстонии Фото:

Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии Ленара Салимуллина из-за решения добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России. Об этом уведомила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа», — передает РБК. В ведомстве российскому дипломату сообщили, что действия Москвы не повлияют на эстонскую позицию, в том числе касаемо помощи Киеву.

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск по уголовной статье. Каллас, известная своей антироссийской позицией, отметила, что получение гражданства РФ жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии Ленара Салимуллина из-за решения добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России. Об этом уведомила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства. «МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа», — передает РБК. В ведомстве российскому дипломату сообщили, что действия Москвы не повлияют на эстонскую позицию, в том числе касаемо помощи Киеву. Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск по уголовной статье. Каллас, известная своей антироссийской позицией, отметила, что получение гражданства РФ жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...