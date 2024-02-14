МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ из-за розыска премьера Каллас

Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии Ленара Салимуллина из-за решения добавить премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госсекретаря республики Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России. Об этом уведомила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
«МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа», — передает РБК. В ведомстве российскому дипломату сообщили, что действия Москвы не повлияют на эстонскую позицию, в том числе касаемо помощи Киеву.
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск по уголовной статье. Каллас, известная своей антироссийской позицией, отметила, что получение гражданства РФ жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма.
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