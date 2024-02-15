Захарова: Россия обратится в СБ ООН в связи с новым терактом в Белгороде

Россия вынесет на рассмотрение Совета безопасности ООН теракт ВСУ в Белгороде, произошедший 15 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима», — охарактеризовала она удар по Белгороду. «[Он] будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — сообщила Захарова.
В результате удара ракетами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire погибли пять белгородцев, в том числе ребенок. Количество раненых составило, по предварительным данным, 18 человек. На место ЧП приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о трагедии.
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