В МИД РФ назвали удар по Белгороду проявлением неонацистской сущности Киева

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Обстрел в Донецке. Донецк, донецк, обстрел
В результате удара ВСУ повреждены дома и машины, погибли люди (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Массированный удар по мирным районам Белгорода не имел никакого военного смыла, а стал очередной демонстрацией неонацистской сущности киевского режима. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с терактом в Белгороде 15 февраля.

«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства.

Как отмечено в заявлении, удар по Белгороду стал вымещением злости киевского режима за провалы на поле боя. В МИД России также подчеркнули преступную роль «коллективного Запада» во главе с США, которые накачивают Украину смертоносным оружием.

В МИД России призвали международное сообщество выступить с осуждением теракта. Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что это преступное деяние ВСУ вынесут на рассмотрение Совета безопасности ООН и других международных структур.

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли шесть человек, в том числе грудной ребенок. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу ракетами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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Массированный удар по мирным районам Белгорода не имел никакого военного смыла, а стал очередной демонстрацией неонацистской сущности киевского режима. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с терактом в Белгороде 15 февраля. «МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства. Как отмечено в заявлении, удар по Белгороду стал вымещением злости киевского режима за провалы на поле боя. В МИД России также подчеркнули преступную роль «коллективного Запада» во главе с США, которые накачивают Украину смертоносным оружием. В МИД России призвали международное сообщество выступить с осуждением теракта. Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что это преступное деяние ВСУ вынесут на рассмотрение Совета безопасности ООН и других международных структур. В результате удара ВСУ по Белгороду погибли шесть человек, в том числе грудной ребенок. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу ракетами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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