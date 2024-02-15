В МИД РФ назвали удар по Белгороду проявлением неонацистской сущности Киева

Массированный удар по мирным районам Белгорода не имел никакого военного смыла, а стал очередной демонстрацией неонацистской сущности киевского режима. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России в связи с терактом в Белгороде 15 февраля.
«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства.
Как отмечено в заявлении, удар по Белгороду стал вымещением злости киевского режима за провалы на поле боя. В МИД России также подчеркнули преступную роль «коллективного Запада» во главе с США, которые накачивают Украину смертоносным оружием.
В МИД России призвали международное сообщество выступить с осуждением теракта. Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что это преступное деяние ВСУ вынесут на рассмотрение Совета безопасности ООН и других международных структур.
В результате удара ВСУ по Белгороду погибли шесть человек, в том числе грудной ребенок. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по городу ракетами из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.
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