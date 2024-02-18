Bloomberg: споры из-за помощи Украине сломают будущее США

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Поражение Украины дестабилизирует обстановку в Европе и негативно скажется на США, уверен Хэл Брэндс Фото:

Американский историк и исследователь международных отношений Хэл Брэндс уверен, что внутренние разногласия в США по поводу предоставления оружия Украине приведут к нестабильной ситуации в мире и подорвут политику Штатов на долгое время. Соответствующее мнение он опубликовал в Bloomberg.

«Дебаты Америки о помощи Украине достигают своего апогея. <…> Если Вашингтон не предоставит помощь, которая позволит украинским силам сражаться, последствия будут серьезными и глобальными и подорвут политику США на долгие годы вперед», — подчеркнул Хэл Брэндс в своей колонке. Он уверен, что поражение Украины, которое целиком зависит от поддержки Запада, приведет к нестабильной политической обстановке во всей Европе. Он также заявил, что многие западные страны тогда начнут задумываться о том, чтобы начать распространять ядерное оружие.

Исследователь также вспомнил другие ошибки, которые совершали США. В частности, он вспомнил военные конфликты во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, где Вашингтон так или иначе участвовал.

В последнее время темпы западной поддержки Украины заметно снизились. На днях Вашингтон представил новый пакет помощи в размере 60 миллионов долларов, однако он будет включать поддержку не только Киева, но и Тайваня и Израиля. У Вашингтона нет «плана Б» в вопросе дальнейшей помощи Киеву, говорила вице-президент США Камала Харрис.

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Американский историк и исследователь международных отношений Хэл Брэндс уверен, что внутренние разногласия в США по поводу предоставления оружия Украине приведут к нестабильной ситуации в мире и подорвут политику Штатов на долгое время. Соответствующее мнение он опубликовал в Bloomberg. «Дебаты Америки о помощи Украине достигают своего апогея. <…> Если Вашингтон не предоставит помощь, которая позволит украинским силам сражаться, последствия будут серьезными и глобальными и подорвут политику США на долгие годы вперед», — подчеркнул Хэл Брэндс в своей колонке. Он уверен, что поражение Украины, которое целиком зависит от поддержки Запада, приведет к нестабильной политической обстановке во всей Европе. Он также заявил, что многие западные страны тогда начнут задумываться о том, чтобы начать распространять ядерное оружие. Исследователь также вспомнил другие ошибки, которые совершали США. В частности, он вспомнил военные конфликты во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, где Вашингтон так или иначе участвовал. В последнее время темпы западной поддержки Украины заметно снизились. На днях Вашингтон представил новый пакет помощи в размере 60 миллионов долларов, однако он будет включать поддержку не только Киева, но и Тайваня и Израиля. У Вашингтона нет «плана Б» в вопросе дальнейшей помощи Киеву, говорила вице-президент США Камала Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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