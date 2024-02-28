Уголовное дело возбуждено против клиники звездного хирурга Хайдарова из-за смерти пациента

СК возбудил уголовное дело после смерти пациента в клинике Хайдарова
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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган
Заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг в одной из частных московских клиник Фото:

В одной из частной московской клиник возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти пациента. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК. Известно, что речь идет о клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть)», — говорится в сообщении СК по Москве, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в данной клинике через несколько дней после операции впал в кому и скончался 35-летний мужчина.

По данным источника РИА Новости, мужчину прооперировали в известной клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, при этом операцию проводил не сам Хайдаров. В настоящее время назначен ряд экспертиз, заключили в СК.

Ранее стало известно о том, что бизнесмен Петр Гаврилов скончался после операции по уменьшению желудка, которую ему провели в клинике Хайдарова. Предварительно, причиной смерти стало полученное при хирургическом вмешательстве заражение крови. После этого в клинику звездного хирурга пришли с обысками.

Это уже не первый скандальный случай в клинике Хайдарова. Так, певица Любовь Успенская осталась недовольна результатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга в некачественной работе, передает «Дни.ру».

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В одной из частной московской клиник возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти пациента. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК. Известно, что речь идет о клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть)», — говорится в сообщении СК по Москве, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в данной клинике через несколько дней после операции впал в кому и скончался 35-летний мужчина. По данным источника РИА Новости, мужчину прооперировали в известной клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, при этом операцию проводил не сам Хайдаров. В настоящее время назначен ряд экспертиз, заключили в СК. Ранее стало известно о том, что бизнесмен Петр Гаврилов скончался после операции по уменьшению желудка, которую ему провели в клинике Хайдарова. Предварительно, причиной смерти стало полученное при хирургическом вмешательстве заражение крови. После этого в клинику звездного хирурга пришли с обысками. Это уже не первый скандальный случай в клинике Хайдарова. Так, певица Любовь Успенская осталась недовольна результатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга в некачественной работе, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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