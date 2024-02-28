Уголовное дело возбуждено против клиники звездного хирурга Хайдарова из-за смерти пациента

СК возбудил уголовное дело после смерти пациента в клинике Хайдарова

28 февраля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Заведено уголовное дело об оказании небезопасных услуг в одной из частных московских клиник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одной из частной московской клиник возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти пациента. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК. Известно, что речь идет о клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть)», — говорится в сообщении СК по Москве, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в данной клинике через несколько дней после операции впал в кому и скончался 35-летний мужчина. По данным источника РИА Новости, мужчину прооперировали в известной клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, при этом операцию проводил не сам Хайдаров. В настоящее время назначен ряд экспертиз, заключили в СК. Ранее стало известно о том, что бизнесмен Петр Гаврилов скончался после операции по уменьшению желудка, которую ему провели в клинике Хайдарова. Предварительно, причиной смерти стало полученное при хирургическом вмешательстве заражение крови. После этого в клинику звездного хирурга пришли с обысками. Это уже не первый скандальный случай в клинике Хайдарова. Так, певица Любовь Успенская осталась недовольна результатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга в некачественной работе, передает « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одной из частной московской клиник возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти пациента. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК. Известно, что речь идет о клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть)», — говорится в сообщении СК по Москве, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что в данной клинике через несколько дней после операции впал в кому и скончался 35-летний мужчина. По данным источника РИА Новости, мужчину прооперировали в известной клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique, при этом операцию проводил не сам Хайдаров. В настоящее время назначен ряд экспертиз, заключили в СК. Ранее стало известно о том, что бизнесмен Петр Гаврилов скончался после операции по уменьшению желудка, которую ему провели в клинике Хайдарова. Предварительно, причиной смерти стало полученное при хирургическом вмешательстве заражение крови. После этого в клинику звездного хирурга пришли с обысками. Это уже не первый скандальный случай в клинике Хайдарова. Так, певица Любовь Успенская осталась недовольна результатом проведенной пластики груди. Женщина обвинила хирурга в некачественной работе, передает «Дни.ру».