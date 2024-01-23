Организатора концертов Орбакайте возмутила отмена певицы в России

23 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

По словам Зайцева, возмущенные активисты подстрекают своими действиями к срыву коммерческой деятельности Орбакайте Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Организатор концертов певицы Кристины Орбакайте Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а возмущенные активисты нарушают эти права. «Кристина нигде не запрещена, а везде гастролирует, на новогодних огоньках и во всех „Песнях года“ участвовала. Ну что за волна возмущенных людей?» — передает РИА Новости слова Зайцева. Он отметил, что нездоровый ажиотаж вокруг певицы является подстрекательством к срыву коммерческой ее деятельности. Также организатор концертов Орбакайте заявил о том, что каждый человек должен иметь право выбора — на какой концерт и какого исполнителя ему идти. По его мнению, возмущенные активисты нарушают права зрителей. Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Оно было запланировано на 2024 год. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии заявили о том, что в этом деле было учтено мнение граждан и бурятских общественных организаций. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. При этом в минспорта региона подчеркнули, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ. Кроме того, активисты возмущены деятельность певицы за пределам РФ. По их мнению, она использует родную страну в качестве источника дохода, передают « Дни.ру» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организатор концертов певицы Кристины Орбакайте Сергей Зайцев заявил, что волна возмущения вокруг исполнительницы является подстрекательством к блокировке ее деятельности. По его словам, каждый зритель имеет право выбрать, на какой концерт ему идти, а возмущенные активисты нарушают эти права. «Кристина нигде не запрещена, а везде гастролирует, на новогодних огоньках и во всех „Песнях года“ участвовала. Ну что за волна возмущенных людей?» — передает РИА Новости слова Зайцева. Он отметил, что нездоровый ажиотаж вокруг певицы является подстрекательством к срыву коммерческой ее деятельности. Также организатор концертов Орбакайте заявил о том, что каждый человек должен иметь право выбора — на какой концерт и какого исполнителя ему идти. По его мнению, возмущенные активисты нарушают права зрителей. Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ отменили выступление Орбакайте. Оно было запланировано на 2024 год. В министерстве спорта и молодежной политики Бурятии заявили о том, что в этом деле было учтено мнение граждан и бурятских общественных организаций. Причиной отмены концерта является неопределенная позиция певицы по вопросу спецоперации. При этом в минспорта региона подчеркнули, что Орбакайте не внесена в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ. Кроме того, активисты возмущены деятельность певицы за пределам РФ. По их мнению, она использует родную страну в качестве источника дохода, передают «Дни.ру».