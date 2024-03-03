Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре

Балицкий: ВСУ бьют по инфраструктуре из-за отсутствия побед на фронте

04 марта 2024 в 05:07 Размер текста - 17 +

Киев пытается досадить России атакуя инфраструктуру, считает Балицкий Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что так Киев пытается досадить российской власти. «Они бьют по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — передают слова Балицкого «Известия». В интервью Балицкий заявлял, что НАТО не примут участие в военных действиях на Украине. Губернатор Запорожской области считает, что у них нет для этого необходимых ресурсов. Он также назвал идиотом президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний о планах НАТО отправить войска в зону спецоперации.

ВСУ атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что так Киев пытается досадить российской власти. «Они бьют по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — передают слова Балицкого «Известия». В интервью Балицкий заявлял, что НАТО не примут участие в военных действиях на Украине. Губернатор Запорожской области считает, что у них нет для этого необходимых ресурсов. Он также назвал идиотом президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний о планах НАТО отправить войска в зону спецоперации.