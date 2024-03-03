Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре

ВСУ атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что так Киев пытается досадить российской власти.
«Они бьют по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — передают слова Балицкого «Известия».
В интервью Балицкий заявлял, что НАТО не примут участие в военных действиях на Украине. Губернатор Запорожской области считает, что у них нет для этого необходимых ресурсов. Он также назвал идиотом президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний о планах НАТО отправить войска в зону спецоперации.
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