03 марта 2024

Балицкий объяснил, почему ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре

Балицкий: ВСУ бьют по инфраструктуре из-за отсутствия побед на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Киев пытается досадить России атакуя инфраструктуру, считает Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что так Киев пытается досадить российской власти.

«Они бьют по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — передают слова Балицкого «Известия».

В интервью Балицкий заявлял, что НАТО не примут участие в военных действиях на Украине. Губернатор Запорожской области считает, что у них нет для этого необходимых ресурсов. Он также назвал идиотом президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний о планах НАТО отправить войска в зону спецоперации.

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ВСУ атакуют гражданские объекты из-за отсутствия побед на фронте. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Он считает, что так Киев пытается досадить российской власти. «Они бьют по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте. И они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — передают слова Балицкого «Известия». В интервью Балицкий заявлял, что НАТО не примут участие в военных действиях на Украине. Губернатор Запорожской области считает, что у них нет для этого необходимых ресурсов. Он также назвал идиотом президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний о планах НАТО отправить войска в зону спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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