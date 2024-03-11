Путин провел перестановки в Минобороны: главные новости спецоперации 11 марта

Андрей Булыга назначен замминистра обороны РФ по вопросам МТО армии

11 марта 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Генерал-лейтенант Андрей Булыга стал замом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по вопросам тыла. Это стало третьей перестановкой в ведомстве за полтора года. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Главные новости спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Минобороны РФ сменился заместитель Шойгу. На должность ответственного за материально-техническое обеспечение армии назначен Андрей Булыга. Подробная информация и личности Булыги — в материале URA.RU. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство трех новых фортификационных линий. По его словам, они протянутся на 2000 километров. На такие планы выделено около 526 миллиона долларов. Депутат Верховной Рады Виктория Сюмар уверена, что этих денег недостаточно. Британская разведка считает, что ВСУ окончательно перешли к обороне. Создание основных оборонительных позиций со стороны Украины свидетельствует об изнуряющем характере конфликта, заявили там. Все это связано с продвижением армии России. Армия России ударила по Одессе. Пострадали военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины и операторы безэкипажных катеров. Об этом рассказал источник в силовых структурах. В Минобороны РФ пока ситуацию не комментировали. В Харьковской области под обстрел попали элитные воинские подразделения ВСУ. Пункт временной дислокации был поражен ракетным ударом. Еще российские Су-34 применили авиабомбы ФАБ-500 во время вылета на южнодонецком направлении. Все цели были уничтожены. Экипаж успешно вернулся на аэродром. Также ВС РФ атаковали позиции ВСУ на купянском направлении. По ним отработали расчеты РСЗО «Торнадо-Г», передает Пятый канал. Очередной танк Abrams производства США был уничтожен на авдеевском направлении. В Минобороны отметили, что ВСУ также потеряли 18 автомобилей и две бронированные машины. Потери Украины в живой силе составили 430 человек. В Кремле заявили, что Россия не станет применять ядерное оружие против ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие предположения можно отнести к «рассуждалкам», о которых пишут газеты. Ранее CNN сообщил, что в США была сильная тревога насчет ядерного удара РФ.