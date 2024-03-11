При ракетном ударе в Одесской области были поражены сотрудники ССО Украины

11 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Удар был нанесен по Одесской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ракетного удара в Одесской области в ночь на понедельник пострадали военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины и операторы безэкипажных катеров. Эту информацию сообщили представители силовых структур. «В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594», — сообщил источник в силовых структурах ТАСС. Отмечается, что поражены были и операторы безэкипажных катеров. Ранее российские военные уничтожили разведывательный комплекс ВСУ под Одессой. Несколько лет назад к этому комплексу были допущены специалисты из НАТО. До этого в Одессе в 500 метрах от главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взорвалась ракета ВС РФ, сообщает CNN.

В результате ракетного удара в Одесской области в ночь на понедельник пострадали военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины и операторы безэкипажных катеров. Эту информацию сообщили представители силовых структур. «В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594», — сообщил источник в силовых структурах ТАСС. Отмечается, что поражены были и операторы безэкипажных катеров. Ранее российские военные уничтожили разведывательный комплекс ВСУ под Одессой. Несколько лет назад к этому комплексу были допущены специалисты из НАТО. До этого в Одессе в 500 метрах от главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взорвалась ракета ВС РФ, сообщает CNN.