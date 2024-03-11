При ракетном ударе в Одесской области были поражены сотрудники ССО Украины

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Удар был нанесен по Одесской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара в Одесской области в ночь на понедельник пострадали военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины и операторы безэкипажных катеров. Эту информацию сообщили представители силовых структур.

«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594», — сообщил источник в силовых структурах ТАСС. Отмечается, что поражены были и операторы безэкипажных катеров.

Ранее российские военные уничтожили разведывательный комплекс ВСУ под Одессой. Несколько лет назад к этому комплексу были допущены специалисты из НАТО. До этого в Одессе в 500 метрах от главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взорвалась ракета ВС РФ, сообщает CNN.

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В результате ракетного удара в Одесской области в ночь на понедельник пострадали военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины и операторы безэкипажных катеров. Эту информацию сообщили представители силовых структур. «В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены были сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594», — сообщил источник в силовых структурах ТАСС. Отмечается, что поражены были и операторы безэкипажных катеров. Ранее российские военные уничтожили разведывательный комплекс ВСУ под Одессой. Несколько лет назад к этому комплексу были допущены специалисты из НАТО. До этого в Одессе в 500 метрах от главы Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса взорвалась ракета ВС РФ, сообщает CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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