В МИД сделали строгое предупреждение Британии за попытки вмешаться в выборы РФ

Захарова: МИД намерено вызвать британского посла за фейки о выборах РФ

16 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Захарова хочет переговорить с послом Британии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся. Такое предупреждение официальный представитель МИД России Мария Захарова после поста британского посольства о выборах в РФ. «У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала Захарова в telegram-канале. Мария Захарова назвала пост Британии о том, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву, — слабоумием и отвагой. Она пояснила, что жители Крыма сделали свой выбор еще в 2014 году, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2022 году. По ее мнению, в Британии не могут смириться с этим, поэтому сейчас «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела России. Ранее Захарова высмеяла президента США Джо Байдена за его попытку оскорбить президента РФ Владимира Путина. Она назвала выпад Байдена в сторону Путина нехваткой лекарств в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в выборы РФ не прекратятся. Такое предупреждение официальный представитель МИД России Мария Захарова после поста британского посольства о выборах в РФ. «У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала Захарова в telegram-канале. Мария Захарова назвала пост Британии о том, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву, — слабоумием и отвагой. Она пояснила, что жители Крыма сделали свой выбор еще в 2014 году, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2022 году. По ее мнению, в Британии не могут смириться с этим, поэтому сейчас «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела России. Ранее Захарова высмеяла президента США Джо Байдена за его попытку оскорбить президента РФ Владимира Путина. Она назвала выпад Байдена в сторону Путина нехваткой лекарств в США.