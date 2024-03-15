Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США

16 марта 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Захарова предложила «подкинуть» лекарств из РФ для Байдена Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрации Белого дома не хватает лекарств для лечения президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «бандитом». «Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Так она ответила на грубое высказывание американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что США вряд ли могут гордиться публичным выпадом в адрес Владимира Путина. Он отметил, что такие выражения не красят глав государств. Это не первый случай, когда Байден позволяет себе оскорблять Путина. В 2023 году Байден обозвал президента РФ «диктатором». Сам Путин считает, что у президента США «адекватная реакция», напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрации Белого дома не хватает лекарств для лечения президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «бандитом». «Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Так она ответила на грубое высказывание американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что США вряд ли могут гордиться публичным выпадом в адрес Владимира Путина. Он отметил, что такие выражения не красят глав государств. Это не первый случай, когда Байден позволяет себе оскорблять Путина. В 2023 году Байден обозвал президента РФ «диктатором». Сам Путин считает, что у президента США «адекватная реакция», напоминает RT.