15 марта 2024

Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова предложила «подкинуть» лекарств из РФ для Байдена Фото:

Администрации Белого дома не хватает лекарств для лечения президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «бандитом».

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Так она ответила на грубое высказывание американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что США вряд ли могут гордиться публичным выпадом в адрес Владимира Путина. Он отметил, что такие выражения не красят глав государств. Это не первый случай, когда Байден позволяет себе оскорблять Путина. В 2023 году Байден обозвал президента РФ «диктатором». Сам Путин считает, что у президента США «адекватная реакция», напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрации Белого дома не хватает лекарств для лечения президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «бандитом». «Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — сказала Захарова в беседе с «Известиями». Так она ответила на грубое высказывание американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что США вряд ли могут гордиться публичным выпадом в адрес Владимира Путина. Он отметил, что такие выражения не красят глав государств. Это не первый случай, когда Байден позволяет себе оскорблять Путина. В 2023 году Байден обозвал президента РФ «диктатором». Сам Путин считает, что у президента США «адекватная реакция», напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...