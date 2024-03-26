Рогов нашел след Китая в увольнении экс-главы СНБО Данилова

27 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Нецензурные высказывания в адрес чиновника из Китая могли стать причиной отставки Данилова Фото: Официальный сайт президента Украины Причиной отставки Алексея Данилова с должности главы СНБО Украины мог стать дипломатический скандал по поводу его нецензурного выражения в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — поделился Рогов мнением с РИА Новости. Он сравнил Данилова с террористом и вымогателем, так как тот на своей прошлой должности хорошо зарабатывал на санкционных списках. По словам Рогова, именно экс-глава СНБО Украины был инициатором списков, а внесение или исключение из них приносило ему хороший доход. Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова 26 марта. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. Данилова могут назначить послом в Норвегии, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной отставки Алексея Данилова с должности главы СНБО Украины мог стать дипломатический скандал по поводу его нецензурного выражения в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — поделился Рогов мнением с РИА Новости. Он сравнил Данилова с террористом и вымогателем, так как тот на своей прошлой должности хорошо зарабатывал на санкционных списках. По словам Рогова, именно экс-глава СНБО Украины был инициатором списков, а внесение или исключение из них приносило ему хороший доход. Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова 26 марта. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. Данилова могут назначить послом в Норвегии, передает телеканал 360.