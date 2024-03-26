26 марта 2024

Рогов нашел след Китая в увольнении экс-главы СНБО Данилова

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Нецензурные высказывания в адрес чиновника из Китая могли стать причиной отставки Данилова Фото:

Причиной отставки Алексея Данилова с должности главы СНБО Украины мог стать дипломатический скандал по поводу его нецензурного выражения в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — поделился Рогов мнением с РИА Новости.

Он сравнил Данилова с террористом и вымогателем, так как тот на своей прошлой должности хорошо зарабатывал на санкционных списках. По словам Рогова, именно экс-глава СНБО Украины был инициатором списков, а внесение или исключение из них приносило ему хороший доход.

Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова 26 марта. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. Данилова могут назначить послом в Норвегии, передает телеканал 360.

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Причиной отставки Алексея Данилова с должности главы СНБО Украины мог стать дипломатический скандал по поводу его нецензурного выражения в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — поделился Рогов мнением с РИА Новости. Он сравнил Данилова с террористом и вымогателем, так как тот на своей прошлой должности хорошо зарабатывал на санкционных списках. По словам Рогова, именно экс-глава СНБО Украины был инициатором списков, а внесение или исключение из них приносило ему хороший доход. Украинский президент Владимир Зеленский уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова 26 марта. Причина снятия с должности не указывается. Новым руководителем СНБО назначен Александр Литвиненко, ранее руководивший Службой внешней разведки. Данилова могут назначить послом в Норвегии, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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