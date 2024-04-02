Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

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Летно-тактическое учение с эскадрильей Ту-95МС в Рязанской области , военный самолет
Полет Ту-95МС продлился 10 часов Фото:

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что полет длился порядка 10 часов и сопровождался истребителями Су-30СМ.

Также в Минобороны подчеркнули, что экипажи четко придерживались международных правил использования воздушного пространства. Кроме того, российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Ранее сообщалось о плановом полете двух Ту-95МС над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Тогда вылет составил более пяти часов, пишет деловое издание «Взгляд».

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что полет длился порядка 10 часов и сопровождался истребителями Су-30СМ. Также в Минобороны подчеркнули, что экипажи четко придерживались международных правил использования воздушного пространства. Кроме того, российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Ранее сообщалось о плановом полете двух Ту-95МС над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Тогда вылет составил более пяти часов, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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