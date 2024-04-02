Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

02 апреля 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Полет Ту-95МС продлился 10 часов Фото: Минобороны России Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что полет длился порядка 10 часов и сопровождался истребителями Су-30СМ. Также в Минобороны подчеркнули, что экипажи четко придерживались международных правил использования воздушного пространства. Кроме того, российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Ранее сообщалось о плановом полете двух Ту-95МС над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Тогда вылет составил более пяти часов, пишет деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Уточняется, что полет длился порядка 10 часов и сопровождался истребителями Су-30СМ. Также в Минобороны подчеркнули, что экипажи четко придерживались международных правил использования воздушного пространства. Кроме того, российские летчики регулярно совершают полеты над нейтральными акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Ранее сообщалось о плановом полете двух Ту-95МС над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Тогда вылет составил более пяти часов, пишет деловое издание «Взгляд».