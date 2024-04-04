Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС

04 апреля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси заявил, что причины происшествия все еще неизвестны Фото: Dean Calma / IAEA Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси причислил отключение резервной линии электроснабжения к реальным угрозам для Запорожской АЭС, так как она необходима не только для работы, но и безопасности станции. Его заявление опубликовано на сайте организации. «События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — говорится в сообщении. Он также заявил, что ЗАЭС лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов и других функций для безопасности и защиты. Гросси отметил, что за последние два года станция неоднократно отключалась от резервной линии. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», передает RT. Причины отключения неизвестны. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси причислил отключение резервной линии электроснабжения к реальным угрозам для Запорожской АЭС, так как она необходима не только для работы, но и безопасности станции. Его заявление опубликовано на сайте организации. «События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — говорится в сообщении. Он также заявил, что ЗАЭС лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов и других функций для безопасности и защиты. Гросси отметил, что за последние два года станция неоднократно отключалась от резервной линии. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», передает RT. Причины отключения неизвестны. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены.