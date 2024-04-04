04 апреля 2024

Глава МАГАТЭ заявил о реальной угрозе для ЗАЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси заявил, что причины происшествия все еще неизвестны Фото:

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси причислил отключение резервной линии электроснабжения к реальным угрозам для Запорожской АЭС, так как она необходима не только для работы, но и безопасности станции. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — говорится в сообщении. Он также заявил, что ЗАЭС лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов и других функций для безопасности и защиты.

Гросси отметил, что за последние два года станция неоднократно отключалась от резервной линии. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», передает RT. Причины отключения неизвестны. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси причислил отключение резервной линии электроснабжения к реальным угрозам для Запорожской АЭС, так как она необходима не только для работы, но и безопасности станции. Его заявление опубликовано на сайте организации. «События сегодняшнего утра еще раз подчеркивают очень реальные опасности, грозящие этому крупнейшему объекту», — говорится в сообщении. Он также заявил, что ЗАЭС лишилась ключевого источника электроэнергии, необходимого ей для охлаждения реакторов и других функций для безопасности и защиты. Гросси отметил, что за последние два года станция неоднократно отключалась от резервной линии. На ЗАЭС 4 апреля в 10:06 по местному времени отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», передает RT. Причины отключения неизвестны. Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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