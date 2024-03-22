На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

Электроснабжение ЗАЭС идет от линии 330 кВ «Феросплавная»
Отключилась высоковольтная линия «Днепровская» на Запорожской АЭС. Об это заявили в telegram-канале ЗАЭС.
«22.03.2024 в 6.10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 330 кВ «Феросплавная». Отмечается, что угроз нарушений пределов безопасности нет.
Все блоки Запорожской АЭС остановлены: пять блоков в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений.
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