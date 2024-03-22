На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Электроснабжение ЗАЭС идет от линии 330 кВ «Феросплавная» Фото:

Отключилась высоковольтная линия «Днепровская» на Запорожской АЭС. Об это заявили в telegram-канале ЗАЭС.

«22.03.2024 в 6.10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 330 кВ «Феросплавная». Отмечается, что угроз нарушений пределов безопасности нет.

Все блоки Запорожской АЭС остановлены: пять блоков в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений.

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Отключилась высоковольтная линия «Днепровская» на Запорожской АЭС. Об это заявили в telegram-канале ЗАЭС. «22.03.2024 в 6.10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении. Сейчас энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет линии 330 кВ «Феросплавная». Отмечается, что угроз нарушений пределов безопасности нет. Все блоки Запорожской АЭС остановлены: пять блоков в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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