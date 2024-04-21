Асад заявил, что не сомневается в победе России на СВО

21 апреля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Победа России в спецоперации исправит ход истории, заявил Башар Асад Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная кампания России на Украине закончится победой Москвы. Об этом заявил глава Сирии Башар Асад, отметив, что это исправит ход истории. «Спецоперация исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине», — заявил Башар Асад во время интервью программе «Глобальное большинство» на «Первом канале». Он отметил, что РФ укрепляет стабильность в мире на нескольких направлениях. Политика России связана с тем, что страна пострадала от действий США из-за стравливания народов, уверен Асад. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы — это один народ. Однако вражду между ними устроили страны Запада. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласен с ним. По его словам, разница только в языковых особенностях. Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что его страна «потеряла брата». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная кампания России на Украине закончится победой Москвы. Об этом заявил глава Сирии Башар Асад, отметив, что это исправит ход истории. «Спецоперация исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине», — заявил Башар Асад во время интервью программе «Глобальное большинство» на «Первом канале». Он отметил, что РФ укрепляет стабильность в мире на нескольких направлениях. Политика России связана с тем, что страна пострадала от действий США из-за стравливания народов, уверен Асад. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы — это один народ. Однако вражду между ними устроили страны Запада. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласен с ним. По его словам, разница только в языковых особенностях. Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что его страна «потеряла брата».