Военная кампания России на Украине закончится победой Москвы. Об этом заявил глава Сирии Башар Асад, отметив, что это исправит ход истории.
«Спецоперация исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран, и нет разницы, где Россия борется с мировым террором — в Сирии или на Украине», — заявил Башар Асад во время интервью программе «Глобальное большинство» на «Первом канале».
Он отметил, что РФ укрепляет стабильность в мире на нескольких направлениях. Политика России связана с тем, что страна пострадала от действий США из-за стравливания народов, уверен Асад.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы — это один народ. Однако вражду между ними устроили страны Запада. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласен с ним. По его словам, разница только в языковых особенностях. Бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что его страна «потеряла брата».
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