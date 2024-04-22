Координатора диверсий на «Северных потоках» Червинского нашли на Украине: что о нем известно

Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Позже его нашли и продлили арест на два месяца. Его обвинили в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывает, что известно о Червинском.
Исчезновение координатора атак на газопроводы
Полковник Главного управления разведки Украины Роман Червинский, который был упомянут в расследовании как координатор подрыва газопроводов «Северные потоки» в 2022 году, пропал без вести. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов экс-полковника.
Обвинения и арест Червинского
Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных.
Отмена ареста и последующее исчезновение
Суд 19 апреля 2024 года не продлил арест Червинского, но он не был освобожден. Адвокаты мужчины заявили о его исчезновении после того, как силовики увезли его в неизвестном направлении. Позже стало известно о переносе заседания на 24 мая.
Роль Червинского в атаках на «Северные потоки»
Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников.
Закрытие расследования взрывов и обвинения Путина
Швеция и Дания пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» были преднамеренными. Однако дела были закрыты из-за отсутствия юрисдикции для продолжения следствия. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации подрыва газопроводов. Он добавил, что ему не понятно отсутствие должной реакции ФРГ на эту ситуацию.
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