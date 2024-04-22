Координатора диверсий на «Северных потоках» Червинского нашли на Украине: что о нем известно

Координатор подрыва «Северных потоков» Червинский найден на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, море, нефтедобыча, нефтяная платформа, печорское море
Червинский, названный координатором подрывов газопроводов в РФ, был обвинен в превышении должностных полномочий Фото:

Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Позже его нашли и продлили арест на два месяца. Его обвинили в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывает, что известно о Червинском.

Исчезновение координатора атак на газопроводы

Полковник Главного управления разведки Украины Роман Червинский, который был упомянут в расследовании как координатор подрыва газопроводов «Северные потоки» в 2022 году, пропал без вести. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов экс-полковника.

Обвинения и арест Червинского

Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных.

Отмена ареста и последующее исчезновение

Суд 19 апреля 2024 года не продлил арест Червинского, но он не был освобожден. Адвокаты мужчины заявили о его исчезновении после того, как силовики увезли его в неизвестном направлении. Позже стало известно о переносе заседания на 24 мая.

Роль Червинского в атаках на «Северные потоки»

Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников.

Закрытие расследования взрывов и обвинения Путина

Швеция и Дания пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» были преднамеренными. Однако дела были закрыты из-за отсутствия юрисдикции для продолжения следствия. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации подрыва газопроводов. Он добавил, что ему не понятно отсутствие должной реакции ФРГ на эту ситуацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Позже его нашли и продлили арест на два месяца. Его обвинили в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывает, что известно о Червинском. Полковник Главного управления разведки Украины Роман Червинский, который был упомянут в расследовании как координатор подрыва газопроводов «Северные потоки» в 2022 году, пропал без вести. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов экс-полковника. Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных. Суд 19 апреля 2024 года не продлил арест Червинского, но он не был освобожден. Адвокаты мужчины заявили о его исчезновении после того, как силовики увезли его в неизвестном направлении. Позже стало известно о переносе заседания на 24 мая. Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников. Швеция и Дания пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» были преднамеренными. Однако дела были закрыты из-за отсутствия юрисдикции для продолжения следствия. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации подрыва газопроводов. Он добавил, что ему не понятно отсутствие должной реакции ФРГ на эту ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...