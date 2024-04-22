Координатора диверсий на «Северных потоках» Червинского нашли на Украине: что о нем известно

Координатор подрыва «Северных потоков» Червинский найден на Украине

22 апреля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Червинский, названный координатором подрывов газопроводов в РФ, был обвинен в превышении должностных полномочий Фото: media.gazprom-neft.ru Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Позже его нашли и продлили арест на два месяца. Его обвинили в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывает, что известно о Червинском. Исчезновение координатора атак на газопроводы Полковник Главного управления разведки Украины Роман Червинский, который был упомянут в расследовании как координатор подрыва газопроводов «Северные потоки» в 2022 году, пропал без вести. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов экс-полковника. Обвинения и арест Червинского Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных. Отмена ареста и последующее исчезновение Суд 19 апреля 2024 года не продлил арест Червинского, но он не был освобожден. Адвокаты мужчины заявили о его исчезновении после того, как силовики увезли его в неизвестном направлении. Позже стало известно о переносе заседания на 24 мая. Роль Червинского в атаках на «Северные потоки» Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников. Закрытие расследования взрывов и обвинения Путина Швеция и Дания пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» были преднамеренными. Однако дела были закрыты из-за отсутствия юрисдикции для продолжения следствия. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации подрыва газопроводов. Он добавил, что ему не понятно отсутствие должной реакции ФРГ на эту ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший полковник ГУР Роман Червинский, которого назвали координатором диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Позже его нашли и продлили арест на два месяца. Его обвинили в превышении должностных полномочий. URA.RU рассказывает, что известно о Червинском. Полковник Главного управления разведки Украины Роман Червинский, который был упомянут в расследовании как координатор подрыва газопроводов «Северные потоки» в 2022 году, пропал без вести. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на адвокатов экс-полковника. Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных. Суд 19 апреля 2024 года не продлил арест Червинского, но он не был освобожден. Адвокаты мужчины заявили о его исчезновении после того, как силовики увезли его в неизвестном направлении. Позже стало известно о переносе заседания на 24 мая. Washington Post и Der Spiegel в ноябре 2023 года писали, что Червинский был задействован в логистике и управлении командой, ответственной за взрывы на газопроводах. По информации источников, он выполнял приказы высокопоставленных украинских чиновников. Швеция и Дания пришли к выводу, что взрывы на «Северных потоках» были преднамеренными. Однако дела были закрыты из-за отсутствия юрисдикции для продолжения следствия. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации подрыва газопроводов. Он добавил, что ему не понятно отсутствие должной реакции ФРГ на эту ситуацию.