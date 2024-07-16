Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки»

16 июля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко призвал выпустить Романа Червинского на свободу Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко внес залог в размере 9 миллионов гривен для освобождения бывшего офицера Сил спецопераций Романа Червинского, обвиняемого в нанесении удара по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Новость по теме Координатора диверсий на «Северных потоках» Червинского нашли на Украине: что о нем известно «Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он также осудил обращение с Червинским и выразил удовлетворение решением суда изменить меру пресечения, позволив обвиняемому выйти на свободу. Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных. URA.RU подробно рассказывало о том, что о нем известно. Апелляционный суд Кропивницкого продлил арест до 4 августа, но дал возможность фигуранту выйти на свободу при внесении залога в девять миллионов гривен, сообщал 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент Украины Петр Порошенко внес залог в размере 9 миллионов гривен для освобождения бывшего офицера Сил спецопераций Романа Червинского, обвиняемого в нанесении удара по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Не мог ждать, поэтому весь залог в размере 9 миллионов гривен за свободу Романа Червинского», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он также осудил обращение с Червинским и выразил удовлетворение решением суда изменить меру пресечения, позволив обвиняемому выйти на свободу. Червинский находился под стражей с апреля 2023 года, его обвинили в превышении должностных полномочий за провал операции по вербовке летчика ВКС РФ. Это привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в июле 2022 года, гибели командира авиабазы, уничтожению истребителей и ранениям 17 военных. URA.RU подробно рассказывало о том, что о нем известно. Апелляционный суд Кропивницкого продлил арест до 4 августа, но дал возможность фигуранту выйти на свободу при внесении залога в девять миллионов гривен, сообщал 360.ru.