Экс-командира ВСУ, который пытался угнать российский самолет, выпустили из СИЗО

17 июля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Роман Червинский, который пытался угнать российский самолет, был отпущен из СИЗО Фото: Полиция Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-полковника одного из подразделения спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили из СИЗО на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ. Летом в 2022 году он пытался угнать российский самолет. «Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в украинском telegram-канале «Общественное». По словам адвоката Виктора Василюка, Червинского отпустили под залог. Летом 2022 года экс-полковник пытался завербовать на российской стороне летчика, чтобы уже тот угнал самолет на Украину. Вероятному перебежчику военный заплатил около четырех тысяч долларов. Однако выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ. Поэтому в день, когда Украина ждала самолет на аэродроме, по военному объекту был нанесен удар. Червинский был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Недавно бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что внес за военного залог в размере девяти миллионов гривен (19 миллионов рублей), передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-полковника одного из подразделения спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили из СИЗО на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ. Летом в 2022 году он пытался угнать российский самолет. «Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в украинском telegram-канале «Общественное». По словам адвоката Виктора Василюка, Червинского отпустили под залог. Летом 2022 года экс-полковник пытался завербовать на российской стороне летчика, чтобы уже тот угнал самолет на Украину. Вероятному перебежчику военный заплатил около четырех тысяч долларов. Однако выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ. Поэтому в день, когда Украина ждала самолет на аэродроме, по военному объекту был нанесен удар. Червинский был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Недавно бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что внес за военного залог в размере девяти миллионов гривен (19 миллионов рублей), передает RT.