Экс-командира ВСУ, который пытался угнать российский самолет, выпустили из СИЗО

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Роман Червинский, который пытался угнать российский самолет, был отпущен из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-полковника одного из подразделения спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили из СИЗО на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ. Летом в 2022 году он пытался угнать российский самолет.

«Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в украинском telegram-канале «Общественное». По словам адвоката Виктора Василюка, Червинского отпустили под залог.

Летом 2022 года экс-полковник пытался завербовать на российской стороне летчика, чтобы уже тот угнал самолет на Украину. Вероятному перебежчику военный заплатил около четырех тысяч долларов.

Однако выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ. Поэтому в день, когда Украина ждала самолет на аэродроме, по военному объекту был нанесен удар. Червинский был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Недавно бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что внес за военного залог в размере девяти миллионов гривен (19 миллионов рублей), передает RT.

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Экс-полковника одного из подразделения спецопераций ВСУ Романа Червинского выпустили из СИЗО на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ. Летом в 2022 году он пытался угнать российский самолет. «Роман Червинский вышел из следственного изолятора», — говорится в украинском telegram-канале «Общественное». По словам адвоката Виктора Василюка, Червинского отпустили под залог. Летом 2022 года экс-полковник пытался завербовать на российской стороне летчика, чтобы уже тот угнал самолет на Украину. Вероятному перебежчику военный заплатил около четырех тысяч долларов. Однако выяснилось, что Червинский общался с сотрудниками ФСБ. Поэтому в день, когда Украина ждала самолет на аэродроме, по военному объекту был нанесен удар. Червинский был задержан. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Недавно бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что внес за военного залог в размере девяти миллионов гривен (19 миллионов рублей), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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