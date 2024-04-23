Путин признался, что ему шептали награждаемые на ухо

Президент рассказал, о чем ему говорили награждаемые
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ему шептали на ухо награждаемые представители транспортной отрасли. Об этом стало известно на мероприятии, посвященному 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали.
«Практически все награжденные на ухо мне шептали: „Служу России“. Благодарю вас за службу. Хорошего вечера», — сказал Путин завершая мероприятие. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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