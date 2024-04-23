Путин признался, что ему шептали награждаемые на ухо

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Президент рассказал, о чем ему говорили награждаемые Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ему шептали на ухо награждаемые представители транспортной отрасли. Об этом стало известно на мероприятии, посвященному 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали.

«Практически все награжденные на ухо мне шептали: „Служу России“. Благодарю вас за службу. Хорошего вечера», — сказал Путин завершая мероприятие. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ему шептали на ухо награждаемые представители транспортной отрасли. Об этом стало известно на мероприятии, посвященному 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали. «Практически все награжденные на ухо мне шептали: „Служу России“. Благодарю вас за службу. Хорошего вечера», — сказал Путин завершая мероприятие. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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