23 апреля 2024

«Коммерсант»: у трети российских врачей нашлись коллеги-антипрививочники

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, прием у врача, измерение давления, поликлиника1 цгб20
Часть российских врачей не настаивают на прививках Фото:

Почти треть медицинских работников в России заявили, что в их окружении есть коллеги, которые не поддерживают вакцинацию. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача».

«Почти 30% опрошенных врачей признались, что у них есть коллеги, которые отговаривают пациентов от прививок. „Да, их немало“ ответили 8,8% — и „да, один-два человека“ сообщили чуть более 20% респондентов. Десять участников опроса (0,6%) заявили, что сами разделяют антипрививочные идеи», — такие данные приводит «Коммерсант», опираясь на результаты сервиса «Справочник врача». В начале марта его авторы опросили 1774 медицинских сотрудников.

Исходя из итогов опроса, треть респондентов при этом считают необходимым ввести административную или даже уголовную ответственность для родителей и опекунов, которые отказываются делать необходимые прививки детям.

В январе 2024 года Минздрав изменил календарь вакцинации россиян. Так, согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан.

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Почти треть медицинских работников в России заявили, что в их окружении есть коллеги, которые не поддерживают вакцинацию. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача». «Почти 30% опрошенных врачей признались, что у них есть коллеги, которые отговаривают пациентов от прививок. „Да, их немало“ ответили 8,8% — и „да, один-два человека“ сообщили чуть более 20% респондентов. Десять участников опроса (0,6%) заявили, что сами разделяют антипрививочные идеи», — такие данные приводит «Коммерсант», опираясь на результаты сервиса «Справочник врача». В начале марта его авторы опросили 1774 медицинских сотрудников. Исходя из итогов опроса, треть респондентов при этом считают необходимым ввести административную или даже уголовную ответственность для родителей и опекунов, которые отказываются делать необходимые прививки детям. В январе 2024 года Минздрав изменил календарь вакцинации россиян. Так, согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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