«Коммерсант»: у трети российских врачей нашлись коллеги-антипрививочники

24 апреля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Часть российских врачей не настаивают на прививках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти треть медицинских работников в России заявили, что в их окружении есть коллеги, которые не поддерживают вакцинацию. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача». «Почти 30% опрошенных врачей признались, что у них есть коллеги, которые отговаривают пациентов от прививок. „Да, их немало“ ответили 8,8% — и „да, один-два человека“ сообщили чуть более 20% респондентов. Десять участников опроса (0,6%) заявили, что сами разделяют антипрививочные идеи», — такие данные приводит «Коммерсант», опираясь на результаты сервиса «Справочник врача». В начале марта его авторы опросили 1774 медицинских сотрудников. Исходя из итогов опроса, треть респондентов при этом считают необходимым ввести административную или даже уголовную ответственность для родителей и опекунов, которые отказываются делать необходимые прививки детям. В январе 2024 года Минздрав изменил календарь вакцинации россиян. Так, согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти треть медицинских работников в России заявили, что в их окружении есть коллеги, которые не поддерживают вакцинацию. Таковы итоги опроса профессионального сервиса «Справочник врача». «Почти 30% опрошенных врачей признались, что у них есть коллеги, которые отговаривают пациентов от прививок. „Да, их немало“ ответили 8,8% — и „да, один-два человека“ сообщили чуть более 20% респондентов. Десять участников опроса (0,6%) заявили, что сами разделяют антипрививочные идеи», — такие данные приводит «Коммерсант», опираясь на результаты сервиса «Справочник врача». В начале марта его авторы опросили 1774 медицинских сотрудников. Исходя из итогов опроса, треть респондентов при этом считают необходимым ввести административную или даже уголовную ответственность для родителей и опекунов, которые отказываются делать необходимые прививки детям. В январе 2024 года Минздрав изменил календарь вакцинации россиян. Так, согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан.