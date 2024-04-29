Польским военным поставляли неисправное оружие, которое отдавали Украине

Прокуратура расследует поставки неисправных карабинов Grot польской армии

29 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

В армию Польши поставили бракованные карабины Grot Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Прокуратура Варшавы начала расследование по факту принятия на вооружение армии неисправных карабинов Grot. Об этом сообщает портал Onet. «Прокуратура начала расследование по факту продажи армии бракованных карабинов Grot. Расследование ведет отдел по военным делам», — передает издание . Следствие выдвигает предположение, что решение о вооружении армии карабинами Grot было принято под влиянием политических мотивов. В частности, по требованию экс-главы министерства национальной обороны Антония Мацеревича. В январе 2021 года был опубликован отчет, указывающий на многочисленные недостатки карабина, включая склонность к коррозии, перегреву и растрескиванию прикладов при ударе. Отмечается также, что Польша поставляла эти карабины в размере 10 тысяч штук украинской армии в рамках военной помощи. После выхода отчета о проблемах с оружием экс-министр обороны Мариуш Блащак объявил о контракте на поставку Украине карабинов Grot, однако позже пресс-служба Польской группы вооружений опровергла информацию о заключении договора на продажу оружия украинской стороне. Польша активно проводит «десоветизацию» своего вооружения, отказываясь от советских образцов в пользу современных моделей, соответствующих стандартам НАТО. В рамках этой политики армия постепенно заменяет автоматы Калашникова на карабины Grot местного производства. Карабин стал основным штурмовым оружием в польской армии, насчитывая более 80 тысяч единиц различных модификаций. Однако несмотря на активное внедрение, оружие продолжает подвергаться критике за ряд недостатков. В связи с этим запланирована конференция GROTowisko, где будут обсуждаться пути улучшения карабина Grot, включая его конструкцию и эксплуатационные характеристики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Варшавы начала расследование по факту принятия на вооружение армии неисправных карабинов Grot. Об этом сообщает портал Onet. «Прокуратура начала расследование по факту продажи армии бракованных карабинов Grot. Расследование ведет отдел по военным делам», — передает издание. Следствие выдвигает предположение, что решение о вооружении армии карабинами Grot было принято под влиянием политических мотивов. В частности, по требованию экс-главы министерства национальной обороны Антония Мацеревича. В январе 2021 года был опубликован отчет, указывающий на многочисленные недостатки карабина, включая склонность к коррозии, перегреву и растрескиванию прикладов при ударе. Отмечается также, что Польша поставляла эти карабины в размере 10 тысяч штук украинской армии в рамках военной помощи. После выхода отчета о проблемах с оружием экс-министр обороны Мариуш Блащак объявил о контракте на поставку Украине карабинов Grot, однако позже пресс-служба Польской группы вооружений опровергла информацию о заключении договора на продажу оружия украинской стороне. Польша активно проводит «десоветизацию» своего вооружения, отказываясь от советских образцов в пользу современных моделей, соответствующих стандартам НАТО. В рамках этой политики армия постепенно заменяет автоматы Калашникова на карабины Grot местного производства. Карабин стал основным штурмовым оружием в польской армии, насчитывая более 80 тысяч единиц различных модификаций. Однако несмотря на активное внедрение, оружие продолжает подвергаться критике за ряд недостатков. В связи с этим запланирована конференция GROTowisko, где будут обсуждаться пути улучшения карабина Grot, включая его конструкцию и эксплуатационные характеристики.