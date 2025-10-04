«Грузинская мечта» после данных ЦИК заявила о победе во всех муниципалитетах

По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80%
По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80%

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» объявила о своей победе на местных выборах во всех 64 муниципалитетах страны. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

«Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения», — заявили в пресс-службе правящей партии в соцсети. После обработки 55% избирательных бюллетеней правящая партия получает свыше 80% голосов на выборах в органы местного самоуправления, сообщает ЦИК. В свою очередь, кандидат на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.

Согласно информации, предоставленной ЦИК, участие в голосовании приняли порядка 1,2 миллиона избирателей, что соответствует уровню явки, зафиксированному на выборах в 2014 и 2017 годах, передает телеканал 360.  В Тбилиси на фоне проведения выборов в органы местного самоуправления проходят акции протеста. Участники сначала заблокировали движение и собрались у здания парламента, после чего проникли на территорию президентского дворца.

