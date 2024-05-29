Апелляционный суд в Москве вынес решение о приговоре Игорю Стрелкову

Апелляционный суд признал законным 4-летний приговор Игорю Стрелкову

29 мая 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков осужден за призывы к экстремизму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приговор о четырехлетнем сроке заключения под стражу за публичные призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) признали законным. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции «Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде. Это решение означает, что приговор сегодня вступил в законную силу и будет исполнен в ближайшее время. Защита Стрелкова обжаловала решение суда. Заседание проходило за закрытыми дверями, так же как и слушания в суде первой инстанции. В январе 2024 года Мосгорсуд вынес решение о лишении Стрелкова свободы сроком на четыре года и ввел трехлетний запрет на администрирование сайтов. Обвинения были связаны с двумя постами в Telegram, в которых были выявлены призывы к экстремизму. Сам Стрелков свою вину не признал. Его задержание произошло 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя которого Игорь Всеволодович Гиркин) ранее работал в ФСБ, а также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время активно вел блогерскую деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приговор о четырехлетнем сроке заключения под стражу за публичные призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) признали законным. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции «Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде. Это решение означает, что приговор сегодня вступил в законную силу и будет исполнен в ближайшее время. Защита Стрелкова обжаловала решение суда. Заседание проходило за закрытыми дверями, так же как и слушания в суде первой инстанции. В январе 2024 года Мосгорсуд вынес решение о лишении Стрелкова свободы сроком на четыре года и ввел трехлетний запрет на администрирование сайтов. Обвинения были связаны с двумя постами в Telegram, в которых были выявлены призывы к экстремизму. Сам Стрелков свою вину не признал. Его задержание произошло 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя которого Игорь Всеволодович Гиркин) ранее работал в ФСБ, а также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время активно вел блогерскую деятельность.