Апелляционный суд в Москве вынес решение о приговоре Игорю Стрелкову

Апелляционный суд признал законным 4-летний приговор Игорю Стрелкову
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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков осужден за призывы к экстремизму Фото:

Приговор о четырехлетнем сроке заключения под стражу за публичные призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) признали законным. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции

«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде. Это решение означает, что приговор сегодня вступил в законную силу и будет исполнен в ближайшее время.

Защита Стрелкова обжаловала решение суда. Заседание проходило за закрытыми дверями, так же как и слушания в суде первой инстанции.

В январе 2024 года Мосгорсуд вынес решение о лишении Стрелкова свободы сроком на четыре года и ввел трехлетний запрет на администрирование сайтов. Обвинения были связаны с двумя постами в Telegram, в которых были выявлены призывы к экстремизму. Сам Стрелков свою вину не признал. Его задержание произошло 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя которого Игорь Всеволодович Гиркин) ранее работал в ФСБ, а также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время активно вел блогерскую деятельность.

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Приговор о четырехлетнем сроке заключения под стражу за публичные призывы к экстремизму бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) признали законным. Такое решение вынес первый апелляционный суд общей юрисдикции «Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сообщили РИА Новости в суде. Это решение означает, что приговор сегодня вступил в законную силу и будет исполнен в ближайшее время. Защита Стрелкова обжаловала решение суда. Заседание проходило за закрытыми дверями, так же как и слушания в суде первой инстанции. В январе 2024 года Мосгорсуд вынес решение о лишении Стрелкова свободы сроком на четыре года и ввел трехлетний запрет на администрирование сайтов. Обвинения были связаны с двумя постами в Telegram, в которых были выявлены призывы к экстремизму. Сам Стрелков свою вину не признал. Его задержание произошло 21 июля 2023 года, в тот же день он был арестован. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя которого Игорь Всеволодович Гиркин) ранее работал в ФСБ, а также занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время активно вел блогерскую деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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