На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы за работу на «Единую Россию»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 36-летнюю дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в участии в предвыборной кампании партии «Единая Россия». Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
«Задержана 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в работе на избирательный штаб „Единой России“», — говорится в материале агентства. Там добавили, что задержанная женщина использовала свое рекламное агентство в Санкт-Петербурге для проведения пиар-кампании в поддержку российской политической партии на выборах 2022 и 2023 годов. При этом сама она проживала в Киеве, но получала многомиллионные дивиденды от своего бизнеса в России, заключили в агентстве.
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