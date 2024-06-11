На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы за работу на «Единую Россию»

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Дочь бывшего мэра Полтавы задержана силами СБУ, сообщает УНИАН (архивное фото) Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 36-летнюю дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в участии в предвыборной кампании партии «Единая Россия». Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Задержана 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в работе на избирательный штаб „Единой России“», — говорится в материале агентства. Там добавили, что задержанная женщина использовала свое рекламное агентство в Санкт-Петербурге для проведения пиар-кампании в поддержку российской политической партии на выборах 2022 и 2023 годов. При этом сама она проживала в Киеве, но получала многомиллионные дивиденды от своего бизнеса в России, заключили в агентстве.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 36-летнюю дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в участии в предвыборной кампании партии «Единая Россия». Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. «Задержана 36-летняя дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в работе на избирательный штаб „Единой России“», — говорится в материале агентства. Там добавили, что задержанная женщина использовала свое рекламное агентство в Санкт-Петербурге для проведения пиар-кампании в поддержку российской политической партии на выборах 2022 и 2023 годов. При этом сама она проживала в Киеве, но получала многомиллионные дивиденды от своего бизнеса в России, заключили в агентстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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