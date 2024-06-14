В России повысят цены на алкоголь с 1 июля

С 1 июля в России вступят в силу новые минимальные цены на крепкий алкоголь. Изменения были зафиксированы в официальном приказе.
«Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2024 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.
По новым правилам, розничная цена за полулитровую бутылку водки увеличится с 281 до 299 рублей. Стоимость коньяка за такой же объем возрастет с 517 до 556 рублей, а бренди подорожает с 375 до 403 рублей.
Ранее в Минфине предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. В пояснительной записке отметили, что индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов.
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