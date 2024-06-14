В России повысят цены на алкоголь с 1 июля

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Розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей
Розничная цена водки за 0,5 литра вырастет с 281 до 299 рублей Фото:

С 1 июля в России вступят в силу новые минимальные цены на крепкий алкоголь. Изменения были зафиксированы в официальном приказе.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2024 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. 

По новым правилам, розничная цена за полулитровую бутылку водки увеличится с 281 до 299 рублей. Стоимость коньяка за такой же объем возрастет с 517 до 556 рублей, а бренди подорожает с 375 до 403 рублей.

Ранее в Минфине предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. В пояснительной записке отметили, что индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов. 

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С 1 июля в России вступят в силу новые минимальные цены на крепкий алкоголь. Изменения были зафиксированы в официальном приказе. «Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2024 года, но не ранее 10 дней после дня его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2026 года включительно», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.  По новым правилам, розничная цена за полулитровую бутылку водки увеличится с 281 до 299 рублей. Стоимость коньяка за такой же объем возрастет с 517 до 556 рублей, а бренди подорожает с 375 до 403 рублей. Ранее в Минфине предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. В пояснительной записке отметили, что индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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