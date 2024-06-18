Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии выгодную сделку

FT: возглавив НАТО, Марк Рютте разрешит Венгрии отказаться от поддержки Киева

18 июня 2024 в 09:23 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Марка Рютте поддерживают почти все страны НАТО, кроме Венгрии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, то Венгрия сможет больше не поддерживать Украину. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники. «Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — говорится в материале . Сейчас кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают почти все страны-члены: 29 из 32, отметили информаторы. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал преградой для Рютте. Чтобы урегулировать разногласия, Рютте встретился с Орбаном в Брюсселе. У них состоялся хороший разговор, уточнили источники газеты. Поэтому премьер-министр Нидерландов надеется, что Венгрия изменит мнение и перестанет блокировать его кандидатуру. До этого Орбан сообщил, что НАТО собирается увеличить свою координационную роль в поставках оружия ВСУ, а также в подготовке солдат. Для этого будут созданы три военные базы, передает Life . Все члены НАТО согласны с этим, кроме Венгрии, она считает, что действия альянса приведут к большей эскалации конфликта. Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своей должности до 1 октября 2024 года. Он должен был покинуть пост еще в 2022 году. Однако из-за спецоперации РФ его мандат был продлен. Марк Рютте — главный претендент на высокую должность в альянсе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, то Венгрия сможет больше не поддерживать Украину. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники. «Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — говорится в материале. Сейчас кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают почти все страны-члены: 29 из 32, отметили информаторы. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал преградой для Рютте. Чтобы урегулировать разногласия, Рютте встретился с Орбаном в Брюсселе. У них состоялся хороший разговор, уточнили источники газеты. Поэтому премьер-министр Нидерландов надеется, что Венгрия изменит мнение и перестанет блокировать его кандидатуру. До этого Орбан сообщил, что НАТО собирается увеличить свою координационную роль в поставках оружия ВСУ, а также в подготовке солдат. Для этого будут созданы три военные базы, передает Life. Все члены НАТО согласны с этим, кроме Венгрии, она считает, что действия альянса приведут к большей эскалации конфликта. Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своей должности до 1 октября 2024 года. Он должен был покинуть пост еще в 2022 году. Однако из-за спецоперации РФ его мандат был продлен. Марк Рютте — главный претендент на высокую должность в альянсе.