Премьер Нидерландов призвал найти новую форму общения с Москвой

13 июня 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Премьер Нидерландов признал, что со временем Европе нужен будет диалог с Россией Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости найти способ выстроить отношения с Москвой. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции. «Россия — здесь (в Европе — прим. URA.RU), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится конфликт… найти форму отношений с Россией», — сказал Рютте, передает РИА Новости. Он добавил, что РФ является противником для ЕС и он должен обеспечить победу Украине. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет. Он отметил, то, что сегодня делает альянс, является подготовкой к столкновению с РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости найти способ выстроить отношения с Москвой. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции. «Россия — здесь (в Европе — прим. URA.RU), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится конфликт… найти форму отношений с Россией», — сказал Рютте, передает РИА Новости. Он добавил, что РФ является противником для ЕС и он должен обеспечить победу Украине. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет. Он отметил, то, что сегодня делает альянс, является подготовкой к столкновению с РФ, передает RT.