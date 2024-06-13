Премьер Нидерландов призвал найти новую форму общения с Москвой

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Премьер Нидерландов признал, что со временем Европе нужен будет диалог с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости найти способ выстроить отношения с Москвой. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции.

«Россия — здесь (в Европе — прим. URA.RU), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится конфликт… найти форму отношений с Россией», — сказал Рютте, передает РИА Новости. Он добавил, что РФ является противником для ЕС и он должен обеспечить победу Украине.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет. Он отметил, то, что сегодня делает альянс, является подготовкой к столкновению с РФ, передает RT.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости найти способ выстроить отношения с Москвой. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции. «Россия — здесь (в Европе — прим. URA.RU), она никуда не уйдет, и в долгосрочной перспективе мы должны, когда закончится конфликт… найти форму отношений с Россией», — сказал Рютте, передает РИА Новости. Он добавил, что РФ является противником для ЕС и он должен обеспечить победу Украине. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что никаких перспектив восстановления диалога России с НАТО сейчас нет. Он отметил, то, что сегодня делает альянс, является подготовкой к столкновению с РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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