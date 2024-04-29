Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

29 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Эрдоган поддержал кандидатуру Рютте (на фото) на пост генсека НАТО Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA|TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО. Кандидат может рассчитывать на поддержку 28 из 32 государств-членов альянса. Об этом сообщает NU.nl. «Президент Турции пожелал Рютте удачи в дальнейшем ходе его кампании за лидерство в НАТО», — передает издание . Также известно, что Рютте может рассчитывать на поддержку 28 из 32 стран-членов Североатлантического альянса. Так, самую большую поддержку оказывают США, американцы имеют большее влияние в НАТО. Зачастую поддержка Вашингтона оказывается решающей, однако для назначения Рютте на пост требуется одобрение всех государств-членов. Единственными, кто пока не согласился на кандидатуру премьер министра на должности генсека альянса являются Румыния, Словакия и Венгрия. Наибольшее сопротивление этому назначению ожидается от венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страна была единственной, кто публично выступил против кандидатуры Марка Рютте. Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года. В ходе саммита в марте 2022 года лидеры стран-членов альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за украинского конфликта. В июле Столтенберг сообщил, что останется на посту до 1 октября 2024 года. Дольше всего пост генсека НАТО занимал нидерландец Йозеф Лунс. Он пребывал в должности с 1971 года, то есть 13 лет. В свою очередь, Столтенберг находится на посту девять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО. Кандидат может рассчитывать на поддержку 28 из 32 государств-членов альянса. Об этом сообщает NU.nl. «Президент Турции пожелал Рютте удачи в дальнейшем ходе его кампании за лидерство в НАТО», — передает издание. Также известно, что Рютте может рассчитывать на поддержку 28 из 32 стран-членов Североатлантического альянса. Так, самую большую поддержку оказывают США, американцы имеют большее влияние в НАТО. Зачастую поддержка Вашингтона оказывается решающей, однако для назначения Рютте на пост требуется одобрение всех государств-членов. Единственными, кто пока не согласился на кандидатуру премьер министра на должности генсека альянса являются Румыния, Словакия и Венгрия. Наибольшее сопротивление этому назначению ожидается от венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страна была единственной, кто публично выступил против кандидатуры Марка Рютте. Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года. В ходе саммита в марте 2022 года лидеры стран-членов альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за украинского конфликта. В июле Столтенберг сообщил, что останется на посту до 1 октября 2024 года. Дольше всего пост генсека НАТО занимал нидерландец Йозеф Лунс. Он пребывал в должности с 1971 года, то есть 13 лет. В свою очередь, Столтенберг находится на посту девять лет.