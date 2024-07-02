Baza: пассажира отбросило на багажную полку во время турбулентности. Фото, видео

02 июля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Самолет попал в сильнейшую турбулентность, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время перелета рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео, самолет Boeing 787 Dreamliner внезапно попал в сильнейшую турбулентность. От резких перепадов высоты, одного из пассажиров даже отбросило на багажную полку. «Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку во время сильной турбулентности», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что всего в результате этого происшествия пострадали около 40 человек, получив травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших были те, кто не был пристегнут ремнями безопасности во время турбулентности. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной экстренной посадке в Бразилии, чтобы оказать медицинскую помощь всем травмированным пассажирам, передали в telegram-канале. Некоторые пассажиры пробили своей головой потолок самолета telegram-канал Baza Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время перелета рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео, самолет Boeing 787 Dreamliner внезапно попал в сильнейшую турбулентность. От резких перепадов высоты, одного из пассажиров даже отбросило на багажную полку. «Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку во время сильной турбулентности», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что всего в результате этого происшествия пострадали около 40 человек, получив травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших были те, кто не был пристегнут ремнями безопасности во время турбулентности. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной экстренной посадке в Бразилии, чтобы оказать медицинскую помощь всем травмированным пассажирам, передали в telegram-канале.