Во время перелета рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео, самолет Boeing 787 Dreamliner внезапно попал в сильнейшую турбулентность. От резких перепадов высоты, одного из пассажиров даже отбросило на багажную полку.
«Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку во время сильной турбулентности», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что всего в результате этого происшествия пострадали около 40 человек, получив травмы различной степени тяжести.
Большинство пострадавших были те, кто не был пристегнут ремнями безопасности во время турбулентности. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной экстренной посадке в Бразилии, чтобы оказать медицинскую помощь всем травмированным пассажирам, передали в telegram-канале.
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