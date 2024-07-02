Baza: пассажира отбросило на багажную полку во время турбулентности. Фото, видео

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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Самолет попал в сильнейшую турбулентность, пишет Baza Фото:

Во время перелета рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео, самолет Boeing 787 Dreamliner внезапно попал в сильнейшую турбулентность. От резких перепадов высоты, одного из пассажиров даже отбросило на багажную полку.

«Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку во время сильной турбулентности», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что всего в результате этого происшествия пострадали около 40 человек, получив травмы различной степени тяжести.

Большинство пострадавших были те, кто не был пристегнут ремнями безопасности во время турбулентности. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной экстренной посадке в Бразилии, чтобы оказать медицинскую помощь всем травмированным пассажирам, передали в telegram-канале.

Некоторые пассажиры пробили своей головой потолок самолета
Некоторые пассажиры пробили своей головой потолок самолета
Фото:

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Во время перелета рейса авиакомпании Air Europa из Мадрида в Монтевидео, самолет Boeing 787 Dreamliner внезапно попал в сильнейшую турбулентность. От резких перепадов высоты, одного из пассажиров даже отбросило на багажную полку. «Пассажира Boeing 787 забросило на багажную полку во время сильной турбулентности», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что всего в результате этого происшествия пострадали около 40 человек, получив травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших были те, кто не был пристегнут ремнями безопасности во время турбулентности. Экипажу пришлось принять решение о незапланированной экстренной посадке в Бразилии, чтобы оказать медицинскую помощь всем травмированным пассажирам, передали в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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