Axios: Трамп проведет 3 марта встречу по прекращению военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить возможность приостановки военной помощи Украине на предстоящей встрече. Об этом пишет Axios.
«Трамп проведет в понедельник встречу, посвященную следующим шагам в отношении украинского кризиса, включая возможную приостановку военной помощи Киеву со стороны США», — передают авторы материала. Они ссылаются на официальные лица со стороны американской администрации.
В Белом доме говорили о возможной остановке военной поддержки Украины после скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, в США начали обсуждать возможную отставку Зеленского с поста лидера страны. Недавно Трамп в своих соцсетях также разместил загадочное объявление, написав, что «ночь будет длинная».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.