Axios: Трамп проведет 3 марта встречу по прекращению военной помощи Украине

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Дональд Трамп вскоре прекратит военную поддержку Украины, передает Axios
Дональд Трамп вскоре прекратит военную поддержку Украины, передает Axios Фото:

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить возможность приостановки военной помощи Украине на предстоящей встрече. Об этом пишет Axios. 

«Трамп проведет в понедельник встречу, посвященную следующим шагам в отношении украинского кризиса, включая возможную приостановку военной помощи Киеву со стороны США», — передают авторы материала. Они ссылаются на официальные лица со стороны американской администрации.

В Белом доме говорили о возможной остановке военной поддержки Украины после скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, в США начали обсуждать возможную отставку Зеленского с поста лидера страны. Недавно Трамп в своих соцсетях также разместил загадочное объявление, написав, что «ночь будет длинная».

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Президент США Дональд Трамп планирует обсудить возможность приостановки военной помощи Украине на предстоящей встрече. Об этом пишет Axios.  «Трамп проведет в понедельник встречу, посвященную следующим шагам в отношении украинского кризиса, включая возможную приостановку военной помощи Киеву со стороны США», — передают авторы материала. Они ссылаются на официальные лица со стороны американской администрации. В Белом доме говорили о возможной остановке военной поддержки Украины после скандала в Белом доме с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом также заявлял советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Кроме того, в США начали обсуждать возможную отставку Зеленского с поста лидера страны. Недавно Трамп в своих соцсетях также разместил загадочное объявление, написав, что «ночь будет длинная».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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