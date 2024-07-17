Россия и Украина обменялись военнопленными: главные новости спецоперации к 17 июля

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Российские военные отправятся в Москву для прохождения курса лечения. Главные новости спецоперации к вечеру 17 июля — в материале URA.RU.
Обмен военнопленными между Москвой и Киевом
Перед обменом Украина атаковала вышку сотовой связи в Белгородской области. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сделали это специально, чтобы российские военные не смогли связаться с родными.
Обмен все же состоялся, несмотря на попытки его сорвать со стороны Украины. В Россию вернулись 95 военных, на Украину тоже 95. Из Белгородской области российские бойцы выехали на трех синих автобусах в составе автоколонны.
ВС РФ ударили по Киеву, пострадал командный пункт СБУ
Российская армия нанесла удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ), который находится в Киеве. Погибло несколько украинских офицеров. Также был ранен первый заместитель главы СБУ. Согласно данным на сайте СБУ, первым заместителем председателя службы и по совместительству руководителем Антитеррористического центра при СБУ является Сергей Андрущенко.
Генерал Алаудинов пообещал отомстить Украине за расстрелянного военного РФ
Украинские военные, которые расстреляли российского солдата без оружия, будут найдены и наказаны. С таким заявлением выступил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, каждый из них получит наказание соразмерное тому, что они сделали. До этого в telegram-канале батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в РФ) появилось видео того, как солдаты ВСУ расстреливают российского военного.
В МИД РФ заявили, что Зеленский получил от США карт-бланш на удары по России
Глава Украины Владимир Зеленский получил полную свободу действий в вопросе ударов по территории России. Это сделано специально, чтобы оправдать неудачи Киева на фронте, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он добавил, что Штаты до сих пытаются нанести России стратегическое поражение. Эти усилия он назвал «самообманом». Ведь последствия этих мер могут быть непредсказуемыми как для Штатов, так и для всего мира.
На свободу вышел экс-командир ВСУ, который пытался угнать российский самолет
Экс-полковник одного из подразделения спецопераций ВСУ Роман Червинский был освобожден из СИЗО. Залог за него в размере девяти миллионов гривен (19 миллионов рублей) внес бывший президент Украины Петр Порошенко.
Ранее Червинский попытался угнать российский самолет. Для этого он вышел на контакт с российским летчиком, которые позже оказался сотрудником ФСБ. Таким образом РФ смогла получить координаты аэродрома, по которому был нанесен ракетный удар. Позже военного задержали, обвинив в превышении должностных полномочий. Подробнее про него – в материале URA.RU.
Ближайшее два-три месяца станут самыми тяжелыми для Украины
У ВСУ возникает все больше трудностей из-за шестимесячной задержки поставок американской помощи. Дело в том, что эти поставки вновь начались в апреле. ВСУ, опоздав со строительством оборонных сооружений, теперь не могут в должной мере противостоят ВС РФ. Поэтому для ВСУ ближайшие два-три месяца станут самыми тяжелыми, заявил военный аналитик Майкл Кофман, передает RT.
Российские военные ударили по опорному пункту ВСУ, используя вертолет
ВС РФ нанесли удар по опорному пункту армии Украины при помощи вертолета. Это произошло в ответ на попытки ВСУ атаковать военный аэродром. Враг потерял несколько военных, рассказал командир вертолета, передает Пятый канал.
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