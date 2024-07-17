В Киеве ракетным ударом поразили командный пункт СБУ

ВС РФ нанесли удар по командному пункту СБУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве силами ВС РФ был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — передает сообщение источника ТАСС.
Там добавили, что в результате атаки погибло несколько украинских офицеров, находившихся на командном пункте. Также был легко ранен первый заместитель главы СБУ, заключил собеседник.
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