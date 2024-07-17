В Киеве ракетным ударом поразили командный пункт СБУ

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ВС РФ нанесли удар по командному пункту СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве силами ВС РФ был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — передает сообщение источника ТАСС.

Там добавили, что в результате атаки погибло несколько украинских офицеров, находившихся на командном пункте. Также был легко ранен первый заместитель главы СБУ, заключил собеседник.

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В Киеве силами ВС РФ был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах. «В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — передает сообщение источника ТАСС. Там добавили, что в результате атаки погибло несколько украинских офицеров, находившихся на командном пункте. Также был легко ранен первый заместитель главы СБУ, заключил собеседник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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