В мире Украина В Киеве ракетным ударом поразили командный пункт СБУ 17 июля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 + ВС РФ нанесли удар по командному пункту СБУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве силами ВС РФ был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах. «В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — передает сообщение источника ТАСС. Там добавили, что в результате атаки погибло несколько украинских офицеров, находившихся на командном пункте. Также был легко ранен первый заместитель главы СБУ, заключил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Киеве силами ВС РФ был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказали в российских силовых структурах. «В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — передает сообщение источника ТАСС. Там добавили, что в результате атаки погибло несколько украинских офицеров, находившихся на командном пункте. Также был легко ранен первый заместитель главы СБУ, заключил собеседник. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям