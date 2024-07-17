Появилось первое видео с освобожденными из плена российскими бойцами

Депутат Госдумы Саралиев опубликовал видео с возвращением военных РФ из плена

17 июля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Из украинского плена возвращены 95 российских военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, которые находились в плену на Украине, вернулись на родину. Видео с возвращением опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Обмен военнопленными между Россией и Украиной 17.07.2024. Российские бойцы возвращаются домой», — написал Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале . На кадрах видно, как российские военные едут в трех синих автобусах. Их везут в составе автоколонны. Ранее между РФ и Киевом произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные, которые находились в плену на Украине, вернулись на родину. Видео с возвращением опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Обмен военнопленными между Россией и Украиной 17.07.2024. Российские бойцы возвращаются домой», — написал Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале. На кадрах видно, как российские военные едут в трех синих автобусах. Их везут в составе автоколонны. Ранее между РФ и Киевом произошел обмен пленными по формуле 95 на 95.