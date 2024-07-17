Появилось первое видео с освобожденными из плена российскими бойцами

Депутат Госдумы Саралиев опубликовал видео с возвращением военных РФ из плена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, автомат, калашников, камуфляж, армия, военные, оружие, ак-47, солдат, вс рф, сво
Из украинского плена возвращены 95 российских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные, которые находились в плену на Украине, вернулись на родину. Видео с возвращением опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

«Обмен военнопленными между Россией и Украиной 17.07.2024. Российские бойцы возвращаются домой», — написал Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале.

На кадрах видно, как российские военные едут в трех синих автобусах. Их везут в составе автоколонны. Ранее между РФ и Киевом произошел обмен пленными по формуле 95 на 95.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные, которые находились в плену на Украине, вернулись на родину. Видео с возвращением опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Обмен военнопленными между Россией и Украиной 17.07.2024. Российские бойцы возвращаются домой», — написал Шамсаил Саралиев в своем telegram-канале. На кадрах видно, как российские военные едут в трех синих автобусах. Их везут в составе автоколонны. Ранее между РФ и Киевом произошел обмен пленными по формуле 95 на 95.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...