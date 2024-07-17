Появилось первое видео с освобожденными из плена российскими бойцами

Из украинского плена возвращены 95 российских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные, которые находились в плену на Украине, вернулись на родину. Видео с возвращением опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
«Обмен военнопленными между Россией и Украиной 17.07.2024. Российские бойцы возвращаются домой», — написал Шамсаил Саралиев в своем
На кадрах видно, как российские военные едут в трех синих автобусах. Их везут в составе автоколонны. Ранее между РФ и Киевом произошел обмен пленными по формуле 95 на 95.
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