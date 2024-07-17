Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ пытались саботировать обмен пленными

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Украина пыталась помешать обмену пленных с РФ, использовав беспилотник, сообщил Анатолий Матвийчук
Украина пыталась помешать обмену пленных с РФ, использовав беспилотник, сообщил Анатолий Матвийчук Фото:
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ВСУ пытались сорвать обмен военнопленными с Россией, ударив дроном-камикадзе по вышке сотовой связи рядом с местом обмена. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня [ВСУ] нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с точкой обмена. Это также могло быть сделано и для того, чтобы бывшие пленные не могли связаться с родными и сообщить об освобождении», — заявил Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что таким образом украинская сторона в очередной раз пыталась создать «информационную бомбу» против РФ.

Военный эксперт добавил, что к украинским военным, которые прошли российский плен, на Украине относятся с подозрением. После освобождения их обвиняют в предательстве, а затем незамедлительно возвращают на поле боя.

Ранее РФ и Украина обменялись пленными по формуле 95 на 95. Российские бойцы будут доставлены в Москву, где пройдут курс лечения. Атака на вышку сотовой связи, которая находится в Белгородской области, не внесла изменений в процесс обмена.

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ВСУ пытались сорвать обмен военнопленными с Россией, ударив дроном-камикадзе по вышке сотовой связи рядом с местом обмена. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сегодня [ВСУ] нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с точкой обмена. Это также могло быть сделано и для того, чтобы бывшие пленные не могли связаться с родными и сообщить об освобождении», — заявил Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что таким образом украинская сторона в очередной раз пыталась создать «информационную бомбу» против РФ. Военный эксперт добавил, что к украинским военным, которые прошли российский плен, на Украине относятся с подозрением. После освобождения их обвиняют в предательстве, а затем незамедлительно возвращают на поле боя. Ранее РФ и Украина обменялись пленными по формуле 95 на 95. Российские бойцы будут доставлены в Москву, где пройдут курс лечения. Атака на вышку сотовой связи, которая находится в Белгородской области, не внесла изменений в процесс обмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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