24 июля 2024

Бастрыкин поделился количеством чиновников, получивших взятки за текущий год

Глава СК сообщил о направлении в суд уголовных дел против 73 депутатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин сообщил о направлении в суд уголовных дел против 48 адвокатов
Александр Бастрыкин сообщил о направлении в суд уголовных дел против 48 адвокатов Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился статистикой по количеству чиновников и представителей юридического сообщества, привлеченных к ответственности за получение взяток в текущем году. По его словам, уголовные дела были направлены в суд в отношении значительного числа представителей власти и правосудия.

«В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 73 депутатов и глав органов местного самоуправления, 2 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 48 адвокатов, 44 членов избирательных комиссий, 6 судей», — сообщил Бастрыкин. Передает «Российская газета».

Так, в Москве был задержан генеральный директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. А в апреле задержали бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которому предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился статистикой по количеству чиновников и представителей юридического сообщества, привлеченных к ответственности за получение взяток в текущем году. По его словам, уголовные дела были направлены в суд в отношении значительного числа представителей власти и правосудия. «В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 73 депутатов и глав органов местного самоуправления, 2 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 48 адвокатов, 44 членов избирательных комиссий, 6 судей», — сообщил Бастрыкин. Передает «Российская газета». Так, в Москве был задержан генеральный директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. А в апреле задержали бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которому предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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