Бастрыкин поделился количеством чиновников, получивших взятки за текущий год

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поделился статистикой по количеству чиновников и представителей юридического сообщества, привлеченных к ответственности за получение взяток в текущем году. По его словам, уголовные дела были направлены в суд в отношении значительного числа представителей власти и правосудия.
«В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении 73 депутатов и глав органов местного самоуправления, 2 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 48 адвокатов, 44 членов избирательных комиссий, 6 судей», — сообщил Бастрыкин. Передает «Российская газета».
Так, в Москве был задержан генеральный директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. А в апреле задержали бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которому предъявлены обвинения в получении взятки, размер которой превышает один миллиард рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.