Боуз: Зеленский готов провести голосование об окончании конфликта

04 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выступил против выборов президента Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский высказался в пользу референдума по вопросу передачи территорий страны, но отрицает возможность проведения досрочных президентских выборов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Зеленский заявил, что народ должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — выразил сомнение Боуз в социальной сети X. Владимир Зеленский ранее заявил о возможности проведения национального референдума относительно условий урегулирования конфликта с Россией, передает RT. Он подчеркнул, что такие важные вопросы, как территориальная целостность страны, не должны решаться исключительно на уровне главы государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался в пользу референдума по вопросу передачи территорий страны, но отрицает возможность проведения досрочных президентских выборов. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Зеленский заявил, что народ должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?» — выразил сомнение Боуз в социальной сети X. Владимир Зеленский ранее заявил о возможности проведения национального референдума относительно условий урегулирования конфликта с Россией, передает RT. Он подчеркнул, что такие важные вопросы, как территориальная целостность страны, не должны решаться исключительно на уровне главы государства.