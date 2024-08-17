Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

Губернатор Голубев: в результате атаки БПЛА загорелось топливо на промскладах

18 августа 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Беспилотники были сбиты системами ПВО, сообщил Василий Голубев (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую область, однако были сбиты системами ПВО. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев. По его данным, на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание из-за падения обломков. «Силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива», — пишет губернатор в своем telegram-канале . Сейчас на месте находятся подразделения пожарных. Украина периодически атакует Ростовскую область беспилотниками. Так, в начале августа в регионе было сбито два БПЛА. А в июле украинские из-за атаки украинских дронов повреждения получили магазины, расположенные в Беловском районе. В один из дней Украина устроила массированную атаку с помощью 47 дронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую область, однако были сбиты системами ПВО. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев. По его данным, на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание из-за падения обломков. «Силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Сейчас на месте находятся подразделения пожарных. Украина периодически атакует Ростовскую область беспилотниками. Так, в начале августа в регионе было сбито два БПЛА. А в июле украинские из-за атаки украинских дронов повреждения получили магазины, расположенные в Беловском районе. В один из дней Украина устроила массированную атаку с помощью 47 дронов.