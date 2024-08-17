17 августа 2024

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

Губернатор Голубев: в результате атаки БПЛА загорелось топливо на промскладах
© Служба новостей «URA.RU»
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Беспилотники были сбиты системами ПВО, сообщил Василий Голубев (архивное фото) Фото:

Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую область, однако были сбиты системами ПВО. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев. По его данным, на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание из-за падения обломков.

«Силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Сейчас на месте находятся подразделения пожарных.

Украина периодически атакует Ростовскую область беспилотниками. Так, в начале августа в регионе было сбито два БПЛА. А в июле украинские из-за атаки украинских дронов повреждения получили магазины, расположенные в Беловском районе. В один из дней Украина устроила массированную атаку с помощью 47 дронов.

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Украинские беспилотники пытались атаковать Ростовскую область, однако были сбиты системами ПВО. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев. По его данным, на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание из-за падения обломков. «Силами ПВО также была отражена атака БПЛА. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива», — пишет губернатор в своем telegram-канале. Сейчас на месте находятся подразделения пожарных. Украина периодически атакует Ростовскую область беспилотниками. Так, в начале августа в регионе было сбито два БПЛА. А в июле украинские из-за атаки украинских дронов повреждения получили магазины, расположенные в Беловском районе. В один из дней Украина устроила массированную атаку с помощью 47 дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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