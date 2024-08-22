Курскую область в составе ВСУ атакуют ичкерийцы*

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В атаках на Курскую область в составе ВСУ участвуют ичкерийцы*, пишет telegram-канал "Военное дело"
В атаках на Курскую область в составе ВСУ участвуют ичкерийцы*, пишет telegram-канал "Военное дело" Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ) осуществляют атаки на Курскую область. Бойцы участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.

«Ичкерийцы участвуют во вторжении в Курскую область», — пишет telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что эти военные находятся в составе ВСУ.

Это уже не первое появление ичкерийцев в боях на территории России. 14 марта военкор Александр Коц сообщал, что в составе украинских диверсионно-разведывательных групп, атакующих приграничные российские регионы, были замечены ичкерийцы. Бойцы заявляют о следовании по пути «своих героев», таких как лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году Шамиля Басаева.

*Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России

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Ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ) осуществляют атаки на Курскую область. Бойцы участвуют в боевых действиях в составе ВСУ. «Ичкерийцы участвуют во вторжении в Курскую область», — пишет telegram-канал «Военное дело». Там добавили, что эти военные находятся в составе ВСУ. Это уже не первое появление ичкерийцев в боях на территории России. 14 марта военкор Александр Коц сообщал, что в составе украинских диверсионно-разведывательных групп, атакующих приграничные российские регионы, были замечены ичкерийцы. Бойцы заявляют о следовании по пути «своих героев», таких как лидер радикальных исламистов, ответственный за теракт в Беслане в 2004 году Шамиля Басаева. *Самопровозглашенная Республика Ичкерия признана террористической организацией, запрещенной на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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