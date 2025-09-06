В Кремле напомнили, что все мессенджеры абсолютно прозрачны для спецслужб

Любой мессенджер абсолютно «прозрачен» для спецслужб. И каждый, кто их использует должен понимать это. Этим заявлением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — отметил Песков. Его слова приводит ТАСС. Речь об этом зашла, когда представитель Кремля комментировал ситуацию с мессенджерами WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской) и Telegram.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал важность сохранения конкуренции между российскими и иностранными мессенджерами, несмотря на ограничения, введенные властями из-за несоблюдения законодательства и использования сервисов для противоправной деятельности. При этом аудитория WhatsApp в России оценивается в 100 миллионов человек, а представители сервиса отмечали необходимость защищенного общения для пользователей.

