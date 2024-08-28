Священник рассказал о важности праздника Успения Богородицы

Протоиерей Полторак: Успение Богородицы включает смерть и воскресение Девы Марии

28 августа 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

В день Успения Богородицы Дева Мария завершила земной путь и воссоединилась с Иисусом Христом на небесах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В среду, 28 августа, проходит праздник Успения Богородицы. Он имеет два различных аспекта, связанных между собой: с одной стороны — смерть и погребение, с другой — воскресение и вознесение Божией Матери. Об этом рассказал митрофорный протоиерей Владимир Полторак. «Праздник Успения Богоматери, известный на Западе как Вознесение Марии, имеет два различных аспекта, которые, однако, верою Церкви неразрывно связаны между собой. Это, с одной стороны, смерть и погребение, с другой, воскресение и вознесение Божией Матери», — поделился Полторак с argumenti.ru. По его словам, праздник Успения дает верующим надежду во мраке. Однако церковь не сразу это поняла. Именно поэтому Успение Богородицы является одним из самых поздних больших церковных праздников. Путь Девы Марии, ее жизнь и успение прославляет церковь. В праздник Успения принято молиться о заступничестве и покровительстве Богородицы, о достойном завершении земного пути, об исцелении от болезней, о помощи в трудных ситуациях, о семейном благополучии и счастье детей, о духовном очищении. Кроме того, верующие благодарят Богородицу за ее материнскую любовь и просят о прощении грехов. Праздник Успения Богородицы посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Именно этот день принято считать временем, когда Дева Мария завершила свой земной путь и была воссоединена с сыном Иисусом Христом на небесах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В среду, 28 августа, проходит праздник Успения Богородицы. Он имеет два различных аспекта, связанных между собой: с одной стороны — смерть и погребение, с другой — воскресение и вознесение Божией Матери. Об этом рассказал митрофорный протоиерей Владимир Полторак. «Праздник Успения Богоматери, известный на Западе как Вознесение Марии, имеет два различных аспекта, которые, однако, верою Церкви неразрывно связаны между собой. Это, с одной стороны, смерть и погребение, с другой, воскресение и вознесение Божией Матери», — поделился Полторак с argumenti.ru. По его словам, праздник Успения дает верующим надежду во мраке. Однако церковь не сразу это поняла. Именно поэтому Успение Богородицы является одним из самых поздних больших церковных праздников. Путь Девы Марии, ее жизнь и успение прославляет церковь. В праздник Успения принято молиться о заступничестве и покровительстве Богородицы, о достойном завершении земного пути, об исцелении от болезней, о помощи в трудных ситуациях, о семейном благополучии и счастье детей, о духовном очищении. Кроме того, верующие благодарят Богородицу за ее материнскую любовь и просят о прощении грехов. Праздник Успения Богородицы посвящен воспоминанию кончины Божией Матери. Именно этот день принято считать временем, когда Дева Мария завершила свой земной путь и была воссоединена с сыном Иисусом Христом на небесах.