Немецкий политик ездит на российской «Ниве»

NTV: политик Бьорн Хеке приехал на избирательный участок на «Ниве»
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Немецкий политик Бьорн Хёке ездит на российской "Лада Нива" и обвиняется в связях с Россией
Немецкий политик Бьорн Хёке ездит на российской "Лада Нива" и обвиняется в связях с Россией Фото:

Руководитель регионального филиала правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке прибыл на избирательный участок на российском автомобиле «Лада Нива». Об этом сообщили иностранные СМИ.

«[Глава и главный кандидат „Альтернативы для Германии“] приехал на свой избирательный участок на „Ладе Нива“ — внедорожнике российского производства», — заявил телеканал NTV. 1 сентября в крупнейших федеральных землях Германии Тюрингия и Саксония проходят выборы.

В Тюрингии может победить «Альтернатива для Германии» с 29% голосов. При этом партия регулярно сталкивается с обвинениями своих противников в тесных связях с Россией со стороны своих оппонентов.

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Руководитель регионального филиала правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке прибыл на избирательный участок на российском автомобиле «Лада Нива». Об этом сообщили иностранные СМИ. «[Глава и главный кандидат „Альтернативы для Германии“] приехал на свой избирательный участок на „Ладе Нива“ — внедорожнике российского производства», — заявил телеканал NTV. 1 сентября в крупнейших федеральных землях Германии Тюрингия и Саксония проходят выборы. В Тюрингии может победить «Альтернатива для Германии» с 29% голосов. При этом партия регулярно сталкивается с обвинениями своих противников в тесных связях с Россией со стороны своих оппонентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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