Руководитель регионального филиала правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке прибыл на избирательный участок на российском автомобиле «Лада Нива». Об этом сообщили иностранные СМИ.
«[Глава и главный кандидат „Альтернативы для Германии“] приехал на свой избирательный участок на „Ладе Нива“ — внедорожнике российского производства», — заявил телеканал NTV. 1 сентября в крупнейших федеральных землях Германии Тюрингия и Саксония проходят выборы.
В Тюрингии может победить «Альтернатива для Германии» с 29% голосов. При этом партия регулярно сталкивается с обвинениями своих противников в тесных связях с Россией со стороны своих оппонентов.
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