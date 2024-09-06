В Госдуме хотят запретить хоррор-квесты

Депутат Колунов: хоррор-квесты нужно запретить после ЧП в Башкортостане

06 сентября 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Сергей Колунов считает, что в РФ нужно ввести полное госрегулирование хоррор-квестов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ, в котором предложил полностью запретить проведение хоррор-квестов в стране. Прецедентом для этого является ЧП в Башкортостане, когда трое человек выпали из окна во время квеста и получили травмы. «Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение „хоррор квестов“», — говорится в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Также Колунов предложил ввести полное госрегулирование подобных мероприятий, чтобы дополнительно обеспечить защиту граждан и их здоровья. По его мнению, деятельность квестов нормативно не урегулирована должным образом для лиц старше восемнадцати лет. Кроме того, депутат отметил, что большинство смертей и травм приходится именно на хоррор-квесты. Раннее в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошло ЧП. Трое молодых людей выпали из окна на втором этаже во время участия в хоррор-квесте. Инцидент произошел, когда участники, прижавшись к оконной раме, вызвали ее обрушение из-за превышения допустимой нагрузки. В результате падения двое участников получили переломы и ушибы, а один был госпитализирован с сотрясением мозга. Состояние пострадавших на данный момент не уточняется. Место проведения квеста продолжает работать и принимать новых клиентов, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ, в котором предложил полностью запретить проведение хоррор-квестов в стране. Прецедентом для этого является ЧП в Башкортостане, когда трое человек выпали из окна во время квеста и получили травмы. «Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение „хоррор квестов“», — говорится в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Также Колунов предложил ввести полное госрегулирование подобных мероприятий, чтобы дополнительно обеспечить защиту граждан и их здоровья. По его мнению, деятельность квестов нормативно не урегулирована должным образом для лиц старше восемнадцати лет. Кроме того, депутат отметил, что большинство смертей и травм приходится именно на хоррор-квесты. Раннее в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошло ЧП. Трое молодых людей выпали из окна на втором этаже во время участия в хоррор-квесте. Инцидент произошел, когда участники, прижавшись к оконной раме, вызвали ее обрушение из-за превышения допустимой нагрузки. В результате падения двое участников получили переломы и ушибы, а один был госпитализирован с сотрясением мозга. Состояние пострадавших на данный момент не уточняется. Место проведения квеста продолжает работать и принимать новых клиентов, передает MK.RU.