В Москве закрыли кафе, где «тарелочницы» наживались на мужчинах

Девушки заказывали премиальный алкоголь, хотя на деле им приносили дешевый, указано в сообщении (архивное фото)
Возбуждено уголовное дело из-за мошеннических действий в одном из кафе на Ленинградском проспекте Москвы, куда девушки заманивали мужчин на свидание. Суть аферы состояла в завышенных ценах. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

«Ценовая политика известного лишь „узкому кругу лиц“ заведения явно не соответствовала оказываемым услугам», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что бокал шампанского мог стоить 6 тысяч рублей. Тем временем сумма сырной тарелки составляла 3,8 тысячи рублей, а мясной — 4,2 тысячи рублей.

По версии ведомства, девушки находили мужчин на сайтах знакомств или в соцсетях. Затем они звали их на свидание в конкретное кафе, где их угощали шампанским. Девушки заказывали его как «премиальное», хотя на деле продукция была дешевой.

Ранее в Екатеринбурге также возбуждались уголовные дела, связанные с мошенничеством. Местного мебельщика Сергея обвиняли в обмане клиентов на крупные суммы через интернет, однако полиция долго отказывалась начинать расследование. Только после вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мертвой точки, а сам фигурант стал потерпевшим по другому уголовному делу.

