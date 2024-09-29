Украина получит 434 млн долларов за счет замороженных российских активов

29 сентября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Украина получит миллионы долларов от Дании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дания передаст Украине 4,2 миллиарда крон (628 миллионов долларов) на закупку вооружений. Большая часть этих средств (434 миллиона долларов) получены за счет замороженных российских активов, сообщили в Минобороны Дании. «Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс [ВПК] на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Там уточняется, что среди общей суммы — 434 миллиона долларов, которые получены за счет доходов от замороженных российских активов. Указанная информация содержалась в протоколе о намерениях украинских ВПК производить закупки вооружений на деньги Запада. Протокол был подписан министром обороны Дании Троэльсом Лунд Поульсеном, главой минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным в Киеве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дания передаст Украине 4,2 миллиарда крон (628 миллионов долларов) на закупку вооружений. Большая часть этих средств (434 миллиона долларов) получены за счет замороженных российских активов, сообщили в Минобороны Дании. «Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс [ВПК] на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. Там уточняется, что среди общей суммы — 434 миллиона долларов, которые получены за счет доходов от замороженных российских активов. Указанная информация содержалась в протоколе о намерениях украинских ВПК производить закупки вооружений на деньги Запада. Протокол был подписан министром обороны Дании Троэльсом Лунд Поульсеном, главой минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Украины Германом Сметаниным в Киеве.