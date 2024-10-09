Алаудинов сделал выводы после встречи с лидерами «Русской общины»

Глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел встречу с представителями движения «Русская община» и поделился выводами разговора. Он отметил, что не видит ничего плохого в целях, которые преследуют лидеры движения.
«Я считаю, что в этом ничего плохого нет», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По словам главы чеченского спецназа, «перегибы в местах» обусловлены децентрализованной структурой движения.
Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании ненависти. Однако позже он выложил видеообращение, в котором заявил, что его слова касаются лишь некоторых членов движения, которые позволили себе некорректное поведение.
«Русская община» — это крупнейшее сообщество русских людей, которые объединились для взаимной помощи друг другу, отстаивании законных прав и интересов государствообразующего народа. Они поддерживают спецоперацию на Украине и выступает за традиционные ценности и против ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), абортов и мигрантов.
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