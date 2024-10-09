Алаудинов сделал выводы после встречи с лидерами «Русской общины»

Алаудинов заявил, что не видит ничего плохого в деятельности «Русской общины»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов положительно отозвался о целях "Русской общины"
Алаудинов положительно отозвался о целях "Русской общины" Фото:

Глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел встречу с представителями движения «Русская община» и поделился выводами разговора. Он отметил, что не видит ничего плохого в целях, которые преследуют лидеры движения.

«Я считаю, что в этом ничего плохого нет», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По словам главы чеченского спецназа, «перегибы в местах» обусловлены децентрализованной структурой движения.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании ненависти. Однако позже он выложил видеообращение, в котором заявил, что его слова касаются лишь некоторых членов движения, которые позволили себе некорректное поведение. 

«Русская община» — это крупнейшее сообщество русских людей, которые объединились для взаимной помощи друг другу, отстаивании законных прав и интересов государствообразующего народа. Они поддерживают спецоперацию на Украине и выступает за традиционные ценности и против ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), абортов и мигрантов.

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Глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел встречу с представителями движения «Русская община» и поделился выводами разговора. Он отметил, что не видит ничего плохого в целях, которые преследуют лидеры движения. «Я считаю, что в этом ничего плохого нет», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. По словам главы чеченского спецназа, «перегибы в местах» обусловлены децентрализованной структурой движения. Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании ненависти. Однако позже он выложил видеообращение, в котором заявил, что его слова касаются лишь некоторых членов движения, которые позволили себе некорректное поведение.  «Русская община» — это крупнейшее сообщество русских людей, которые объединились для взаимной помощи друг другу, отстаивании законных прав и интересов государствообразующего народа. Они поддерживают спецоперацию на Украине и выступает за традиционные ценности и против ЛГБТ ( движение признано в России экстремистским и запрещено), абортов и мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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