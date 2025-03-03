«Спасибо Наташе Королевой»: Лолита Милявская подтвердила возвращение в «Суперстар!»

Певица Лолита Милявская полноценно возвращается в передачу «Суперстар!» на канале НТВ. Подробности артистка рассказала в беседе с URA.RU.
«Я была у мамы, в отпуске. Поэтому для меня это было запланированное отсутствие на съемках. Никто меня не отменял на НТВ, поэтому с мая стартует новый пул записей. Спасибо Наташе Королевой, что подменила меня», — сообщила исполнительница.
Звезда также прояснила ситуацию с тем, как она оказалась на съемках выпуска, который скоро выйдет в эфир. По словам Лолиты, когда у нее образовался выходной после очередной отмены концерта, она набрала Вадиму Такменеву и сообщила, что «если выходные совпадут со съемками, она с удовольствием посидит в жюри на одной программе».
Последнее время активисты пытаются очернить и отменить Милявскую. Из-за их «деятельности» у певицы срываются концерты в разных городах России. Лолита, как мудрая женщина, решила сменить тактику и занять выжидательную позицию. Мстить, делать резкие движения, писать заявления в разные инстанции она не будет.
«В суд на „этих“ нет смысла подавать. Они же по факту трусливые, а все оскорбления у них содержаться в закрытых профилях и страницах. Пусть пишут. А я воспользуюсь китайской мудростью: посижу на берегу и подожду, когда мимо эти фекалии проплывут», — заключила исполнительница.
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