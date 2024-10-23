«Известия»: в РФ проспонсируют один вид ипотеки на фоне роста ключевой ставки

24 октября 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Средств на сельскую ипотеку в 2025 году заложили в полтора раза больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расходы федеральной казны на сельскую ипотеку в 2025 году увеличатся почти в 1,6 раза и составят 40,7 млрд рублей. Повышение финансирования связано с увеличением ключевой ставки до 19% и расширением лимитов по выдаче кредитов. Это следует из заключения комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. «В 2024 году на поддержку сельской ипотеки было выделено 24,5 млрд рублей, и к началу октября эти средства уже полностью распределены. В 2025 годы на льготную программу предусмотрено на 66% больше — до 40,7 млрд», — сообщили «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам. Тем не менее, по мнению экспертов издания, финансирование, запланированное на 2025 год, окажется достаточным лишь на краткосрочную перспективу и не сможет обеспечить стабильную деятельность программы сельской ипотеки. При этом она является одним из наиболее эффективных механизмов, направленных на предотвращение миграции аграриев в большие города. Как сообщало URA.RU ранее, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности дополнительно направлено более 6,4 миллиарда рублей. Она предполагает кредитование под три процента годовых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расходы федеральной казны на сельскую ипотеку в 2025 году увеличатся почти в 1,6 раза и составят 40,7 млрд рублей. Повышение финансирования связано с увеличением ключевой ставки до 19% и расширением лимитов по выдаче кредитов. Это следует из заключения комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам. «В 2024 году на поддержку сельской ипотеки было выделено 24,5 млрд рублей, и к началу октября эти средства уже полностью распределены. В 2025 годы на льготную программу предусмотрено на 66% больше — до 40,7 млрд», — сообщили «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету и налогам. Тем не менее, по мнению экспертов издания, финансирование, запланированное на 2025 год, окажется достаточным лишь на краткосрочную перспективу и не сможет обеспечить стабильную деятельность программы сельской ипотеки. При этом она является одним из наиболее эффективных механизмов, направленных на предотвращение миграции аграриев в большие города. Как сообщало URA.RU ранее, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности дополнительно направлено более 6,4 миллиарда рублей. Она предполагает кредитование под три процента годовых.