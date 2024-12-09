Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

Путин: бойцы СВО не дают сомневаться в победе России
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Российские военные проявляют на СВО мужество и отвагу, заявил Путин
Российские военные проявляют на СВО мужество и отвагу, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул решимость и мужество российских бойцов.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», — заявил Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Трансляцию с мероприятия вел официальный telegram-канал Кремля. 

Глава государства подчеркнул высокую квалификацию российских военных и их готовность защищать товарищей, даже рискуя собственной жизнью. Путин также вручил награды семьям военнослужащих.

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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул решимость и мужество российских бойцов. «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», — заявил Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Трансляцию с мероприятия вел официальный telegram-канал Кремля.  Глава государства подчеркнул высокую квалификацию российских военных и их готовность защищать товарищей, даже рискуя собственной жизнью. Путин также вручил награды семьям военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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