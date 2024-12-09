Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул решимость и мужество российских бойцов.
«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», — заявил Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Трансляцию с мероприятия вел официальный telegram-канал Кремля.
Глава государства подчеркнул высокую квалификацию российских военных и их готовность защищать товарищей, даже рискуя собственной жизнью. Путин также вручил награды семьям военнослужащих.
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